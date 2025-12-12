為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    夾擊脫褲？台中情侶檔被控合力性侵 少女脫罪、男友判2年6月

    2025/12/12 17:48 記者許國楨／台中報導
    台中3P性侵疑案，情侶檔女方是否參與成為焦點，台中地院審理，認難以佐證少女有共同施行或協助，僅就沈男犯行判刑2年6月。（資料照）

    台中3P性侵疑案，情侶檔女方是否參與成為焦點，台中地院審理，認難以佐證少女有共同施行或協助，僅就沈男犯行判刑2年6月。（資料照）

    台中沈姓男子與未成年女友約友人A女到住處聊天，3人同睡時卻發生性侵案件，A女指控遭人從兩側合力脫去她的褲子，致沈男侵犯得逞，而少女是否參與成為焦點。案經台中地院審理，認難以佐證少女有共同施行或協助，僅就沈男犯行判刑2年6月，可上訴。

    根據A女說法，她當天原本與少女聊天，後因對方多次催促，便躺到少女與其沈姓男友2人中間位置共同休息，模糊中感覺有人拉扯褲子，直覺力量來自兩側，認為沈男與少女共同動手，但由於環境光線昏暗，並未親眼看到少女參與。

    少女在調查與庭審時否認涉案，表示案發時並未察覺到沈男行為，也沒有協助或參與，她事後雖曾向A女道歉，但稱其原因是「不知道事情會變成這樣」，並強調並未介入任何不法行為。檢方則認定沈男跟少女基於共同犯意聯絡，一同將A女褲子脫下強制性交。

    法院審理後認為，相關證據不足以證明少女確實有脫褲或協助行為，沈男從事綁鋼筋工作，力氣遠大於一般人，僅憑A女主觀感覺不足以推定有多人施力，另A女身上也未發現可能多人強行拉扯造成傷痕，至於A女與少女雙方訊息中曾提及「3P?」字眼，並未有後續討論，難以認定少女有積極參與行為。

    法院審酌，少女涉案證據薄弱，難以建立其有共同實施或協助犯行事實，因此由少年法庭裁定不付審理；而沈男趁A女到訪休息時侵害，犯行重大，雖雙方事後調解成立且沈男素行尚可，仍須承擔刑事責任，依強制性交罪判處2年6月。

