    社會

    慟！高雄1名巡佐追查詐騙案 途中車禍不幸殉職

    2025/12/12 17:16 記者黃良傑／高雄報導
    高雄張姓巡佐（紅圈）值勤時調車手影像，途中不幸發生車禍死亡。（民眾提供）

    

    高市警界今（12）日傳出憾事！新興分局張姓巡佐前往某賣場調車手影像，途中不慎追撞違停貨車，當場OHCA失去意識，緊急送醫搶救仍告不治，張姓巡佐平日工作認真盡責，也很照顧後輩，突傳因公殞命，同事們都非常不捨。

    據了解，前金分駐所張巡佐（54歲）今日13時15分執行勤務時，於三民區建國三路、市中一路口發生交通事故，經醫院急救後宣告搶救無效，新興分局全力協助家屬處理後續事宜。

    初步瞭解，肇事雙方均無酒駕情事，研判原因為事故地點有違規車輛停放，致使撞擊該小貨車釀禍，詳細肇事原因待後續調查釐清，該駕駛柳男（34歲）依過失致死罪現行犯移送偵辦。

    張姓巡佐因公在外偵辦刑案勤務，案發時外出查看車手活動路線並調閱相關影像，途中發生交通事故意外。

    張姓巡佐於民國79年畢業從警以來，幾乎年年考績均為甲等，109年時調至新興分局服務，表現優異，他一生奉獻警職，始終以維護社會治安為己任，盡心盡力、不遺餘力，對本次意外事故，分局全體同仁均相當不捨，後續全力協助家屬完成治喪工作。

    高雄張姓巡佐調車手影像途中，不幸追撞違停貨車，發生車禍因公殞命。（民眾提供）

    

    圖
    圖
