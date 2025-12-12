冷氣團來襲台北低溫恐14度以下 消防局提醒使用瓦斯注意通風

根據中央氣象署預報，明（13）日下午起受大陸冷氣團影響，台北市氣溫將明顯轉冷。（台北市消防局提供）

根據中央氣象署預報，明（13）日下午起受大陸冷氣團影響，台北市氣溫將明顯轉冷，最低溫降至約14℃以下。台北市消防局提醒市民，除了高齡長者或高風險族群要做好保暖工作外，使用燃氣熱水器或瓦斯爐具時，務必開啟窗戶保持通風，並注意電器使用安全，共同防範一氧化碳中毒與火災發生，以「保暖、通風、安全」三原則，平安迎接寒冬。

消防局表示，天氣驟降民眾最常發生一氧化碳中毒及電器使用不當而釀災，特別提醒民眾留意三大風險：

一、低溫來襲，注意心血管疾病風險：

氣溫驟變，民眾應留意腦中風、心臟病等症狀，尤其高齡者或過去病史有「三高」（高血壓、高血糖及高血脂）患者，不可輕忽身體出現的警訊。消防局呼籲，民眾應規律服藥、避免早晚外出運動，並做好血壓監測，若有感覺身體不適，應立刻通報119儘速送醫。

二、電器設備正確使用，避免發生火災：

家中有幼童、高齡長者及行動不便者，要特別注意電熱器產品的使用安全。電熱器放置位置切勿太靠近毛毯、衣服或是酒精、燃油等，也不要作為烘乾衣服或暖被之用途。使用電毯、加熱墊等產品時，應避免長時間或舖墊過夜睡覺，以免擠壓內部線路造成起火。此外，電暖器及除濕機屬電功率較大的家電產品，應使用獨立插座，避免接續於延長線上或與其他電器產品共用迴路，使用後除關閉電源外，應將插頭拔除。使用時若持續聞到焦臭味，應將電器送回原廠檢修，切勿繼續使用。

三、防範一氧化碳中毒，保持通風是關鍵：

在使用瓦斯爐、燃氣熱水器或以炭火烹煮火鍋時，家裡務必開啟窗戶，保持室內空氣流通，以防止一氧化碳中毒的危險。瓦斯熱水器應裝設於完全開放的陽台為原則，萬一受限於環境等因素，只能在屋內或已加蓋窗戶的陽台安裝熱水器時，應選用「強制排氣型熱水器」。如果家人在室內突然感到頭暈、噁心嘔吐、四肢無力等症狀，應將人員移到通風處，關閉任何燃氣設備及打開窗戶通風，並儘速撥打119求助。

消防局呼籲，請市民朋友務必提高警覺，落實各項防範措施，共同維護居家安全。

