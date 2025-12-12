為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    迷路也能報座標！ 山友迷航百岳靠「離線地圖」自救成功

    2025/12/12 16:50 記者黃佳琳／高雄報導
    馮姓男子獨攀百岳之一的海諾南山迷航深山，搜救隊漏夜平安將他救出。（民眾提供）

    馮姓男子獨攀百岳之一的海諾南山迷航深山，搜救隊漏夜平安將他救出。（民眾提供）

    43歲馮姓男子獨攀百岳之一的海諾南山，返程途中走錯路線，受困於偏遠的小關山林道一帶，由於天色昏暗、通訊不穩，加上山區氣溫驟降，情勢相當危急。高雄市政府消防局接獲求助後立刻啟動山域救援編組，並會同警方連夜深入山區搜索，最終在報案後約5小時成功尋獲馮男並帶他平安脫困。

    警、消指出，昨天（11日）傍晚6點多，防局勤指中心接到馮男求助，他表示從海拔3173.2公尺的海諾南山下山時誤走岔路，迷航於小關山林道附近，急需救援；消防第六大隊立即集結搜救人員，並與六龜分局員警合作，根據馮男提供的座標資訊比對地形，火速前往目標區域。

    馮男雖因誤判路線迷航，但平時擁有良好登山習慣，登山前已預先下載好離線地圖，能在無訊號的環境下掌握自身位置，並提供精準座標。這項關鍵資訊讓搜救範圍大幅縮小，避免搜救部隊在茫茫山林中盲找，救援效率倍增。搜救隊員們漏夜在陡坡林道間來回搜索，順利在晚間11點多於座標附近成功尋獲馮男，所幸他身體狀況良好，順利由救援人員護送下山。

    消防局提醒，登山前務必下載離線地圖並熟悉操作，避免獨攀，攜帶足夠禦寒衣物與必要裝備。山區地形複雜、通訊易中斷，行前準備充分，才能降低風險、提升自救與救援成功率。

    馮姓男子獨攀百岳之一的海諾南山迷航深山，搜救隊漏夜平安將他救出。（民眾提供）

    馮姓男子獨攀百岳之一的海諾南山迷航深山，搜救隊漏夜平安將他救出。（民眾提供）

    圖
    圖
