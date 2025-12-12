遛蟒蛇遭纏頸跌倒濺血嚇到路人 屏東飼主發文道歉

林男遛蛇影像曝光，事發前緬甸蟒掛在他的脖子上。（讀者提供）

屏東縣九如鄉26歲林姓男子昨（11）日出門遛寵物蛇，他將緬甸蟒掛在脖子上沿街行走，走到東寧路菜市場一帶時，突然遭到蟒蛇纏繞頸部，他一時緊張跌倒撞到頭，路人目擊受驚嚇，除了打119叫救護車將他送醫，還忙著捉蛇。林姓飼主今（12）日出面為自己的魯莽行為道歉，自認不該把可能正值發情期的緬甸蟒帶出門，他也承諾會帶蟒蛇去看醫生。

林男今天透過社群平台Threads發布道歉文，他表示，對於造成公眾恐懼及消防人員的困擾深感抱歉，他今天剛清醒並了解到事情發酵的嚴重性，所以特別說明及道歉。

林男說，自己飼養大小寵物蛇已有數年，明知蛇當下的狀態不好、卻依然帶出去而釀成這次負面影響，行為造成公眾對爬蟲飼養的負面觀感，對於身為爬蟲圈的其中一員，他為自己的行為感到羞恥及愧疚。

林男指出，昨天帶出去的蛇類為花崗岩緬甸蟒，當日在出門前就已經察覺到牠的狀態不好，猜測緬甸蟒可能目前是發情期，發情期中的公蛇會相對暴躁，正常來說是不能把玩或隨意接觸的，可是他卻還是帶出門，這是非常錯誤的示範，「受傷只能是我活該」。這次受的傷遠不如這事件對爬蟲飼養同好以及民眾對蛇的負面影響。

「我不會怪蛇，是自己的經驗不夠，會反思自己做了什麼事，誘導其出現這樣的攻擊行為」，林男強調，蛇蛇並不可怕、也絕非像影視作品演繹的那樣殘暴，真正可怕的是不會觀察蛇的飼主。自己這次的魯莽對社會造成不可逆的影響，為此有必要對救援人員、爬友們、在場民眾以及被他硬帶出去的那條蛇致上歉意。往後會更周全地維護蛇蛇及民眾的安全，非必要不帶出門，即使帶也一定會裝在外出包裡，避免任何可能發生的突發狀況，「至此再次對各方人員深深道歉」。

許多關心蟒蛇的網友紛紛在留言區問飼主，「緬甸蟒被金屬蛇夾夾過，你有帶他去看醫生治療嗎？」飼主也回應「緬甸蟒看起來沒事，但還是會帶去看醫生」。

林男昨天遛蛇的模樣也被監視系統拍到，影像今天曝光，只見事發前緬甸蟒是掛在林男的脖子上，林男沿著路邊行走而過。

林男12日出面為他的魯莽行為道歉。（讀者提供）

