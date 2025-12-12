彰化7旬翁走斑馬線遭轎車撞飛 女駕駛恐吊照噴3萬6

女駕駛將走在斑馬線上的老翁撞飛，警方將確實了解當時號誌運作情形，再釐清肇事原因與責任。（警方提供）

碰！1名71歲老翁今天（12日）在彰化市中山路與雲長路口過斑馬線時，突遭1輛左轉的轎車當場撞飛，所幸老翁送醫僅頭部擦挫傷，開車的女駕駛當場嚇壞；影片曝光後有民眾說老翁走太慢，但也有人認為駕駛沒看路。警方指出，車輛須禮讓行人過馬路，且老翁又是走在斑馬線上，女駕駛恐面臨3萬6000元罰鍰與吊扣駕照，將確實了解當時號誌運作情形，再釐清肇事原因與責任。

彰化警分局指出，這起事故發生在今天上午7點多，1名女子開車沿雲長路左轉中山路，不料直接將行走於斑馬線上的老翁撞飛、倒地受傷，由救護車送醫救護；女駕駛酒測值為0，轎車車頭毀損，老翁的臀部、右腳、右手、頭部擦挫傷，意識清楚。

請繼續往下閱讀...

警方表示，經初步了解，當時行人跟轎車是同步開啟綠燈，但行人會提前4秒關閉。該行人有可能是綠燈開始行走，尚來不及走完就轉換紅燈，行人有依號誌行走，仍有路權，汽車遇行穿線上有行人在走要禮讓。車輛行經路口須禮讓行人3公尺空間，但該輛轎車直接將行走在斑馬線上的行人撞傷，依道路交通管理處罰條例第44條第4項，女駕駛恐面臨1萬8000元以上3萬6000元以下罰鍰，以及吊扣駕駛執照1至2年處分。

71歲老翁走在斑馬線上，轎車左轉閃避不及當場撞上。（警方提供）

老翁遭左轉轎車撞飛。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法