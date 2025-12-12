除濕機12品牌54機型恐自燃 基隆市消防局：應立即停用

基隆市暖暖區一處民宅9日發生火警，火調科調查後認定，為除濕機自燃引起火災。基隆市消防局提醒民眾，檢視家中除濕機是否為1998年到2012年間產製的大同、三洋、東元、聲寶等12品牌、54種機型，這些除濕機可能自燃，應立即停用。（記者林嘉東翻攝）

基隆市暖暖區一處民宅9日發生火警，火調科調查後認定，為除濕機自燃引起火災，且是公告應立即停用的54種除濕機型之一。基隆市消防局提醒民眾，入冬以來濕氣重，民眾使用除濕機前，檢視家中除濕機是否為1998年到2012年間產製的大同、三洋、東元、聲寶等12品牌、54種機型，這些除濕機可能自燃，應立即停用。

基隆市暖暖區9日發生民宅火警，消防趕抵迅速火勢已撲滅，燃燒面積約1平方公尺，無人受傷；火調科勘驗火場後，認定起火原因除濕機自燃引發火勢，且已是公告須立即停用的除濕機型之一。

請繼續往下閱讀...

基隆市消防局火災預防科長黃琦初表示，這些54種機型的除濕機的控制基板可能發生自燃危險，應立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線更換基板，此外，黃科長提醒民眾冬季使用除濕機安全七大安全守則，提醒民眾使用除濕機應注意事項。

黃琦初表示，民眾在使用除濕機前，先檢視產品使用說明書，並依規定方法使用；不可使用於密閉衣櫥或更衣間，使用時不可將衣物覆蓋在出風口附近；使用時應與牆壁、家俱保持適當距離，避免通風不良造成機體散熱不易；長時間不在時應關閉電源並將插頭拔離電源插座；若發生故障，應將除濕機送至廠商指定之維修站維修，切勿自行拆開修理；不可於無人看管或晚上睡覺時使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法