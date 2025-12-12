獨家》台玻董娘學學文創還原始末！控玉山航空「3度換約」惡意欠租

曾是百貨界傳奇人物的徐莉玲，54歲時復出並創立了學學文創志業，成功號召包括嚴長壽、張小燕等上百位橫跨各界的重量級文化創意人士擔任股東，浩大聲勢震驚業界。（資料照）

由台玻集團總裁林伯實夫人徐莉玲一手創辦、並集結上百位文化創意界重量級人士擔任股東的學學文創公司，與玉山航空因商用建物發生租賃糾紛，士林地方法院本週判決學學文創勝訴，裁定玉山航空須返還建物，並支付積欠租金及不當得利共257萬餘元。對此，學學文創亦向本報記者還原事件始末，該租約在2年內歷經兩次承租人變更，無奈玉山惡意拖欠租金，經多次催繳無效後才提起訴訟。

曾是百貨界傳奇的徐莉玲，54歲時復出創立學學文創，成功號召包括嚴長壽、鄭松茂、王陳彩霞、賴聲川、張小燕等上百位橫跨各界的重量級文化創意人士擔任股東，浩大聲勢震驚業界。她創辦學學的初衷，是因對台灣設計人才「連根拔起」西進感到焦慮，盼以近10億元的學學大樓為基地，集結人才、促進跨界交流，銜接二、三、四代設計人才，推動台灣創意產業；於文創圈留下美名、備受敬重的徐莉玲近年作風低調，已鮮少公開露面。

實際上，玉山航空今年才宣稱要進軍國內航線，但因資本額僅150萬元，遠低於民航法規定經營國內航線所需的15億元門檻，也因此未獲民航局核准。然而，如今卻承租月租數十萬元的頂級商辦甚至拖欠租金，在商界已引發討論。

學學文創指出，設址於台北市內湖區的學學文創最初於2024年3月7日與「前進航空」簽訂了5年租賃合約。然而，簽約後不久，前進航空的代理人楊建福即出面商議，希望將承租人更改為「玉山國際航空」；學學文創經協商後同意，並簽訂修正協議書。

不過，玉山航空承租後不久即開始拖欠租金，公司每月均需學學再三催促才給付，讓學學文創萌生終止租約的意圖，並以存證信函通知終止契約。代表人楊建福再次出面，表示願意將承租人改為「玉山航空」，並承受原租約；學學文創收到押金後表示同意，約定承租期間自2024年12月1日至2025年7月31日。

儘管學學文創多次催促玉山航空簽訂新合約，但對方一再藉詞拖延，自今年2月起即拖延並欠繳租金及管理費。學學文創曾4次發出存證信函催繳均未獲回應，經6月再次催告無果後，遂向士林地院提起民事訴訟。

法院日前判決出爐，玉山航空須立即支付積欠租金257萬3132元，並自今年6月1日起至返還房屋期間，按月支付64萬3283元作為占用費用。

學學文創也向本報記者說明，自提告後始終秉持善意提醒玉山航空遷讓，並無私自進入房屋，期間也配合玉山航空人員取回私人物品；如今法院判決勝訴，公司將依法申請強制執行程序，以維護公司與股東的合法權益。

