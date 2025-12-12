為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    史上最開心搶匪？台中男持刀闖超商求入監 店員報警反比V耍帥

    2025/12/12 13:13 記者許國楨／台中報導
    法官認定曾男未有強盜意圖，只用強制、恐嚇危安判刑8個月，可易科罰金。（資料照）

    台中市33歲曾姓男子不滿工作待遇、經濟壓力沉重，竟想靠犯罪換取包吃包住「牢飯生活」，他手持水果刀衝進超商高喊「我要搶劫！」更誇張的是，見店員真的拿起電話報案後，當場放下刀，還在下巴比出「V」手勢，露出詭異微笑，而該案台中地院近日審結，認定他並無真正搶劫意圖，依強制與恐嚇危安罪，判處8個月徒刑，可易科罰金。

    事件發生在今年7月24日晚間，曾男一進該超商便揮舞水果刀對女店員說：「我要搶劫！」還強烈要求對方趕快報警，女店員被嚇得立刻撥110，沒想到曾男立刻從凶狠模式切換成「自拍模式」，放下刀並露出得意微笑，比出下巴V手勢。

    而這場鬧劇不只嚇到店員，一名少年才踏入店內，曾男竟轉頭對他揮刀、敲他的安全帽，喝斥：「我在搶劫，你要來幹嘛？你走開！」少年嚇到急退離場，警方火速到場時，曾男像早就準備好般，把刀丟在一旁，雙手攤開、乖乖趴地，還露出笑容。

    該案審理期間，曾男堅稱根本不想拿錢，只是想「進監獄服刑」，店員也證稱，他雖要求打開收銀機，但動作像「隨便按按鍵」、只是「做做樣子」，不像真正想搶，一旁還比V手勢、微笑，反倒像在玩收銀機。

    法官勘驗影片後認定，曾男行為雖造成恐懼，但並無積極取財意圖，審酌出於想入監服刑，以豁免經濟壓力的動機持刀揮舞、恐嚇，考量他未傷人、配合調查，依強制、恐嚇等罪各判他6月、4月，應執行8月，得易科罰金。

