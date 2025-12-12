沒錢竟打劫公家機關 高雄毒癮男假日闖公所狂掃3C

周姓男子缺錢買毒，竟趁周末區公所人員放假時潛入偷取3C產品。（民眾提供）

40歲周姓男子因長期無業、缺乏收入，又沉迷毒品花費龐大，竟將目標鎖定在公家機關3C設備，接連犯下竊案，警方循線逮人，並在他身上查獲毒品，全案依竊盜罪及違反《毒品危害防制條例》移送法辦。

據了解，周男是列管的治安人口，長期吸毒、生活不穩定，上週末趁六龜區公所假日無人，他先後潛入區公所附設的「彩蝶復育貨櫃」以及清潔隊衛生掩埋場，四處搜刮可變賣的電器與3C設備，包括冷風扇、音響、監視器主機、數據機、電腦主機與螢幕等，幾乎將場內值錢物品一掃而空。

請繼續往下閱讀...

周男為避免行蹤曝光，犯案期間更將掩埋場的監視器主機拔走，試圖破壞紀錄；警方接獲報案後立即成立專案小組，從周邊道路的監視器著手分析動向，快速鎖定周男涉案。

警方10日持拘票前往拘提，在周男身上查獲毒品，並於其住處找到尚未出售的贓物，包括音響喇叭等。面對警方訊問，周男坦承犯行，並在警方帶領下重返現場，示意如何趁假日四下無人時闖入行竊。警方訊後將他依竊盜罪與毒品相關罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，後續將追查是否另涉其他竊案及贓物流向，並呼籲民眾加強公共設施巡查，避免成為宵小覬覦目標。

