欠鉅款被誘「翻身捷徑」！南投男種大麻抵債 未解套先賠自由

南投縣楊姓男子因創業失敗、餐廳在疫情期間倒閉，背上高達上千萬債務，其中光是欠林姓債主就近5百萬元，巨額債務壓得他喘不過氣，在最脆弱時刻被林以「翻身機會」利誘，落入種大麻抵債陷阱，沒想到債務未解套先失去自由，連同林男及另名負責監控他的陳男一併就逮收押，全案也在近日偵結起訴。

刑事局中部打擊犯罪中心第五隊長黃昭瑜今天說明案情指出，整起案件源於今年5月，該隊接獲情資顯示，楊男（40歲）因背負龐大債務不堪負荷，被林姓債主（42歲）鼓吹「種大麻比較快」，還聲稱只要收成交付就能抵債，楊男走投無路下於南投水里民宅住處，自行網購設備、架燈、調溫、施肥，將屋內改造成宛如小型大麻栽種工廠。

然而他並非單打獨鬥，經查，林不僅提供大麻種子，還安排45歲陳姓共犯充當「技術監督」，指導光照、施肥、乾燥等細節，同時監控楊男行動，深怕大麻一旦收成被偷賣牟利，形成完整毒品供應鏈。

案經該隊與南投警方共組專案小組，並報請南投地檢署檢察官吳慧文指揮偵辦，6月30日持搜索票前往楊住處查緝，查扣大麻活株68株及乾燥大麻葉、大麻種子與完整培植設備，隨即擴大追查同步在台中市烏日區、南投縣集集成功拘提林、陳2名共犯到案。

警方同時在陳住處起出改造手槍2枝及子彈12顆，顯示該案除涉毒，也存在高度治安風險，警詢後3人依毒品等罪嫌移送南投地檢署偵辦，檢方複訊後聲押獲准，而該案也在近日偵結起訴。

