不滿女部屬影射性騷！知名法商藥廠處長開告失利 提自訴再吞敗

國內某大型法商藥廠一名已婚賴姓處長，指控前部屬A女因遭資遣心生不滿，在Dcard匿名發文以「#工作心得 藥廠性騷擾」為題，影射他曾對她言語性騷擾，導致他名譽受損。檢方認罪嫌不足不起訴，高檢署亦駁回再議。賴不服，再向士林地方法院聲請准許提起自訴，但法院審查後認為，在現有證據下仍難以認定A女涉犯加重誹謗罪嫌，不符提起自訴的門檻，裁定駁回。

賴男主張，他與A女曾任職於同一科技公司，2023年11月28日評定A女試用期不通過並決定資遣。A女疑因心生不滿，去年5月某日遂以手機匿名在Dcard發表「藥廠性騷擾」文章。

賴男認為，該篇發文內容不實且明顯指向他，使不特定網友得以閱讀，已損害其名譽，因此提出誹謗告訴；檢方偵查後以罪嫌不足、難以認定A女有加重誹謗的故意為由不起訴。賴聲請再議仍遭高檢署駁回，因此依刑事訴訟法聲請法院准許提起自訴。

偵查中，A女坦承是她於Dcard發文，但否認誹謗犯罪，並指發文內容是她的親身遭遇，全文並未具名指出為賴男。她補充，事發場景僅有她與賴在場，因此沒有錄音或旁證，但早在2023年11月間，她就曾向友人謝姓同事提及，賴曾對她說過「我覺得妳不錯、蠻喜歡妳」等語，使她感到不舒服。

A女也提到，其他人可能誤會她曾在10月回訊賴「你很貼心」，但那只是因為賴請她把鳳梨酥帶給中國同事。對此，她僅基於禮貌回覆，與好感無關。

證人謝姓前同事在偵查中證稱，他確曾聽聞A女表示遭到主管示好或不當言語，使她感到困擾與壓力。謝還證稱，A女講述這些遭遇時情緒低落，甚至提到可能需要看心理醫生，況且A女個性保守，不會因單純工作不順就在網路揭露類似經歷。

法院審查是否准許提起自訴，標準與檢察官是否起訴相同，必須達到「足認被告有犯罪嫌疑」，意即在現有證據下，被告被判有罪的可能性必須相當高。法院認為，本案卷內證據顯示，A女確曾向友人提及不適感，發文行為不排除是基於自身遭遇的陳述，而非捏造或惡意誣指。

法官指出，Dcard發文並未具名指控，是否足以辨認指向賴男仍有疑義，而檢方不起訴處分也未違背論理法則或證據法則，整體事證尚不足以認定A女涉犯加重誹謗，因此認定案件尚未達到自訴審查所需的「足夠犯罪嫌疑」標準，駁回聲請。

