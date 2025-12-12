恐嚇槍殺「高雄雙罷劫」 高雄男下場出爐

「高雄雙罷劫」連署行動遭人恐嚇槍殺。（翻攝高雄雙罷劫臉書粉專）

罷免高雄立委黃捷、許智傑的「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢在內惟黃昏市場擺攤收連署書，被林姓男子恐嚇「你這紅色媒體，幹你娘，今天我一人一支槍先把你們打掉」，徐報警提告，林男事後道歉賠償，被法官依違反選罷法判刑2月，另宣告緩刑2年、褫奪公權1年。

判決指出，今年2月11日下午3點多，徐尚賢在內惟黃昏市場擺設「罷免土皇帝許智傑」、「白目ㄚ鬟黃捷」的旗幟及攤位，尋求民眾支持簽署罷免，林姓男子逛市場時不滿，衝到攤位前叫囂，並出恐嚇「你這紅色媒體，幹你娘，今天我一人一支槍先把你們打掉」、「我如果有槍我今天就把你打掉」、「你還在這罷免許智傑、黃捷要罷免三小？」。

徐見對方不理性報警，警方到場後將林男逮捕送辦，高雄地方法院審理時，林男坦承犯行，經法院送調解庭時，雙方達成和解，徐尚賢也同意原諒對方並請求法官輕判給予緩刑；法官審酌相關事證後，依違反《選罷法》「以脅迫妨害他人為罷免案之提議罪」判刑2月，得易科罰金，另宣告緩刑2年、須接受法治教育課程2場次，褫奪公權1年，可上訴。

