台中唯一老鐘塔變身神隊友 鏡頭君秒揪肇逃男

台中舊城區唯一現存的「圓環鐘塔」，近日見證一起肇逃案。（警方提供）

台中舊城區「圓環鐘塔」靜靜佇立多年，不僅是許多人記憶中的地標，也見證城市變遷，而這座僅存於東區自強街與力行路口的古老鐘塔，還悄悄搭起與監視器新科技的橋樑，成了守護交通正義重要見證，近日一起肇逃事故就在鐘塔注視下被完整記錄，也協助員警迅速揪出肇事駕駛。

事件發生前天下午2時許，23歲楊姓騎士當時沿力行路直行，準備通過該圓環鐘塔路口時，突被左側一輛轎車擦撞，對方僅停留一下就踩油門離去，讓他當場傻眼，只能趕緊報警求助，案情雖然不複雜，但肇事者已駛離現場，若沒有明確線索，往往得花上許多時間調查。

請繼續往下閱讀...

第三分局交通分隊警員王御蒲到場後，發現該路口為台中舊城區唯一現存「圓環鐘塔」所在地，市警局為兼顧歷史建築保存與交通安全需求，在不破壞鐘塔本體前提下，於周邊路口增設多支監視器，因此能迅速掌握事發影像，經透過監視畫面還原事故經過，不到一小時便完整掌握自小客車行經方向、車牌與逃離路線。

警方迅速通知32歲洪姓駕駛到案說明，洪坦言，確實有聽到「碰」一聲，誤以為是路面小石子彈到車身，完全沒意識碰撞機車，才會直接駛離，警方依規對其肇事後未依法處置行為告發，楊男則對警方效率深表感謝。

第三分局提醒，交通事故後切勿任意離場，無論是否有人受傷，都應立即報警並留在現場處理，否則肇事後未依程序處置者將面臨處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

警方迅速揪出肇逃駕駛。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法