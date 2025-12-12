基隆9個月4起毒駕肇事 綠營議員鄭文婷籲市府加強路檢

民進黨基隆市議員鄭文婷指出，2025年4月迄今，類似案件已發生至少4起。鄭文婷強調，市府應該加強路檢，跨局處連手追蹤稽查。（資料照）

基隆市仁愛區南榮路12月9日發生一起重大車禍，32歲陳姓男子吸食喪屍煙彈後，駕駛賓士車上路，途中失控暴衝，撞擊7台汽機車，釀3人受傷送醫。當時73歲陳姓老翁倒垃圾時遭波及，雖然送醫時意識清楚，卻在11日宣告不治。

民進黨基隆市議員鄭文婷指出，這起奪命事故並非基隆首次發生吸毒駕駛危害他人安全，2025年4月迄今，類似案件已發生至少4起。鄭文婷強調，基隆不能再靠運氣過日子，更不能讓民眾每天上街都要擔心下一秒遭毒駕撞上。鄭文婷要求，市府應立即加強熱點區域路檢等作為。

鄭文婷說，根據新聞報導，今年4月份一名駕駛疑似吸毒後失控暴衝，先在東明路擦撞機車，再於東信路衝撞路邊燈桿後直接闖入豆漿店，造成店內顧客受傷。7月份中山區再傳毒駕事故，肇事者先擦撞一輛行駛中的機車卻未停下查看，隨後在中華路口又撞上在路邊行走的王姓婦人，肇事者逃逸。2週前更發生一起毒駕拒檢案件，黃姓男子為逃避警方盤查，竟將車開上鐵軌一路行駛至基隆南站附近，造成鐵道設備受損、列車延誤，全市交通受到嚴重影響。

鄭文婷強調，9個月來的毒駕事件頻率、範圍與破壞力都明顯上升，但基隆市政府至今沒有任何系統性的防制政策，包括查獲件數、常見毒品類型、熱區與高風險時段等基本資料，市府甚至都無法提出。她痛批：「基隆9個月4起重大毒駕，這不是偶發事件，是治理失靈。」，她進一步表示，「市民不是毒駕的防撞墊，不能再讓下一位無辜者，用生命替政府補漏洞。」

鄭文婷要求，市府應立即公布完整毒駕數據、加強熱點區域路檢、啟動跨局處合作機制，建立有效的預防與追蹤機制。她強調，如果市府繼續無作為，基隆恐怕真的會成為全台灣的「毒駕之都」。

