遊覽車大剌剌停路中讓乘客買水果？高雄警還原真相

遊覽車於林森二路與興中一路口左轉時，右車頭撞凹水果店的遮雨棚，等候員警到場時，乘客下車買水果，讓不少路人誤以為遊覽車大方違停路口下客。（民眾提供）

高雄市苓雅區林森二路與興中一路口，昨（11）日傍晚5點半左右下班交通顛峰時間，卻有1輛大型遊覽車停在路口，造成要繞行而過，交通堵塞，有民眾見遊覽車上的遊客全下車到一旁水果店採買，質疑「可這樣違停？」轄區警方說明，事因是遊覽車右車頭碰撞路旁店家遮雨棚肇事。

據了解，大客車駕駛陳姓男子（60歲）開車自林森二路由北往東左轉興中一路，因轉彎不慎，造成右車頭碰撞路旁水果店遮雨棚，遊覽車當下停車，等候警方到場處置，而車上乘客也因此紛紛下車活動，許多人走進水果店採買，才導致其他民眾誤會。

苓雅分局交通分隊指出，這起事件無人受傷，駕駛也無酒駕，初步分析事故原因為陳男未注意車前狀況，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判。另大客車肇事後尚能行駛，不儘速將位置標繪移置路邊，致妨礙交通，可依道路交通管理處罰條例第62條，處600至1800元罰鍰。

大型遊覽車因肇事停在路口，當時是下班顛峰時間，導致路口交通堵塞。（民眾提供）

