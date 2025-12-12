為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    遊覽車大剌剌停路中讓乘客買水果？高雄警還原真相

    2025/12/12 10:30 記者許麗娟／高雄報導
    遊覽車於林森二路與興中一路口左轉時，右車頭撞凹水果店的遮雨棚，等候員警到場時，乘客下車買水果，讓不少路人誤以為遊覽車大方違停路口下客。（民眾提供）

    遊覽車於林森二路與興中一路口左轉時，右車頭撞凹水果店的遮雨棚，等候員警到場時，乘客下車買水果，讓不少路人誤以為遊覽車大方違停路口下客。（民眾提供）

    高雄市苓雅區林森二路與興中一路口，昨（11）日傍晚5點半左右下班交通顛峰時間，卻有1輛大型遊覽車停在路口，造成要繞行而過，交通堵塞，有民眾見遊覽車上的遊客全下車到一旁水果店採買，質疑「可這樣違停？」轄區警方說明，事因是遊覽車右車頭碰撞路旁店家遮雨棚肇事。

    據了解，大客車駕駛陳姓男子（60歲）開車自林森二路由北往東左轉興中一路，因轉彎不慎，造成右車頭碰撞路旁水果店遮雨棚，遊覽車當下停車，等候警方到場處置，而車上乘客也因此紛紛下車活動，許多人走進水果店採買，才導致其他民眾誤會。

    苓雅分局交通分隊指出，這起事件無人受傷，駕駛也無酒駕，初步分析事故原因為陳男未注意車前狀況，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判。另大客車肇事後尚能行駛，不儘速將位置標繪移置路邊，致妨礙交通，可依道路交通管理處罰條例第62條，處600至1800元罰鍰。

    大型遊覽車因肇事停在路口，當時是下班顛峰時間，導致路口交通堵塞。（民眾提供）

    大型遊覽車因肇事停在路口，當時是下班顛峰時間，導致路口交通堵塞。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播