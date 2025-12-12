帥網友一吹馬上就暈船 南警勸輕熟女保住37萬

徐女聽信網友代操，下載山寨版投資App，到銀行欲提領大筆現金。行員通報南警，顏姓所長與黃姓員警到場勸阻，攔下37萬元投資詐騙。（民眾提供）

39歲徐姓女子在網路上認識帥網友，準備提領1萬2000美元交給網友代操，所幸銀行察覺有異通報警方，聯手即時勸阻，守住約37萬多元積蓄。

南警二分局海安派出所昨天下午接獲銀行通報，指稱有民眾疑似遭詐騙欲提領大筆現金，所長顏呈叡與警員黃順發到場了解，發現徐女手持提款單，表示要提領1萬2000美元投入虛擬貨幣投資。

徐女是在網路上結識一名自稱熟悉幣圈的男網友，雙方透過通訊軟體聊天後，對方自稱可以代操虛擬貨幣，只要投入至少1萬美元，就能拿到10到20％不等的高額利潤，接著指定她下載特定山寨版投資App註冊帳號，再把資金交由他遠端操作。

員警與行員詢問時，徐女對投資平台背景、公司資料完全不清楚，只拿出聊天截圖與App畫面說明來源。警方當場解釋，這類山寨版投資App多由詐騙集團自架或仿冒合法平台外觀，只負責收錢與控制帳戶，一旦匯款，畫面就算顯示獲利，往往以系統維護、需再匯保證金或手續費等理由拖延，最後多以血本無歸收場。

徐女聽完說明，驚覺自己從未見過對方本人，也查不到平台真正身分，意識情況不對，當場取消提款，頻向警方與行員道謝，慶幸錢還在自己帳上。南警二分局提醒，如有疑問可撥打110或165反詐騙專線查證，遠離山寨版App陷阱，才守得住辛苦錢。

