為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    將誠涉偷排廢油污水5人聲押 員工：公司已停業半個多月

    2025/12/12 09:50 記者林嘉東／基隆報導
    將誠公司王姓司機今天一早回到公司上班，記者走進公司發現，公司內不只有油罐車，還有儲油槽與油管，以及疑似廢水油污設備，全遭檢警拉上黃色封條，予以查扣。（記者林嘉東翻攝）

    將誠公司王姓司機今天一早回到公司上班，記者走進公司發現，公司內不只有油罐車，還有儲油槽與油管，以及疑似廢水油污設備，全遭檢警拉上黃色封條，予以查扣。（記者林嘉東翻攝）

    基隆地檢署偵辦將誠公司涉偷排廢油污水案，10日搜索將誠公司，查扣公司油罐車與儲油槽等機具，昨天獲5萬元交保的王姓司機今（12日）一早回到公司上班，他表示，公司已停業半個多月，面對媒體詢問是否被冤枉，王男回說，「有做就有做，沒做就沒有做，游老闆會講，我只是負責開車。」

    基隆地檢署偵查發現，污染源來自收取廢油污水的將誠公司，涉為節省清除成本，將廢油污水儲放在油罐車內，再偷排入基隆河內，10日搜索將誠並帶回游姓負責人等7人，11日複訊至深夜11點半，認定將誠偷排廢油污水犯罪嫌疑重大，游男等7人涉犯廢棄物清理法等罪，其中游男與何姓等4名員工等5人有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，王姓2名司機分別諭知4 、5萬元交保。

    王姓司機今天一早回到公司上班，記者走進公司發現，公司內不只有油罐車，還有儲油槽，以及疑似廢水油污設備與油管，全遭檢警拉上黃色封條，予以查扣；面對記者詢問是否被冤枉，他說，公司已停業半個多月，「有做就有做，沒做就沒有做，游老闆會講，我只是負責開車。」王還說，公司之前有年輕員工開關沒有關好，有廢污水流出去，但那次不是故意的，為此有3個員工被警察抓去問話。

    檢警調查發現，將誠收取廢油污水後，依規定須將廢油污水運至桃園觀音區台清公司進行廢油污水回收再利用，並支付相當清除處理費，將誠為節省清除成本，竟將台中港收取的廢油污水載回公司，偷偷排進源遠路102巷大排水溝，流入基隆河，但將誠公司偷排廢油污水是否與此次基隆市自來水污染有關，還要進一步釐清。

    將誠公司王姓司機今天一早回到公司上班，記者走進公司發現，公司內不只有油罐車，還有儲油槽與油管，以及疑似廢水油污設備，全遭檢警拉上黃色封條，予以查扣。（記者林嘉東翻攝）

    將誠公司王姓司機今天一早回到公司上班，記者走進公司發現，公司內不只有油罐車，還有儲油槽與油管，以及疑似廢水油污設備，全遭檢警拉上黃色封條，予以查扣。（記者林嘉東翻攝）

    基隆地檢署偵辦將誠公司涉偷排廢油污水案，10日搜索將誠公司，查扣公司油罐車與儲油槽等機具。（記者林嘉東攝）

    基隆地檢署偵辦將誠公司涉偷排廢油污水案，10日搜索將誠公司，查扣公司油罐車與儲油槽等機具。（記者林嘉東攝）

    基隆地檢署偵辦將誠公司涉偷排廢油污水案，10日搜索將誠公司，查扣公司油罐車與儲油槽等機具。（記者林嘉東攝）

    基隆地檢署偵辦將誠公司涉偷排廢油污水案，10日搜索將誠公司，查扣公司油罐車與儲油槽等機具。（記者林嘉東攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播