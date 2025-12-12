涉偷排廢油污「將誠」5人被聲押 基隆地院上午召開羈押庭

基隆地檢署10日搜索基隆市將誠公司，拘提游姓負責人等7人，查扣公司車輛、油罐車等犯罪工具，並貼上封條。（記者林嘉東攝）

基隆地檢署偵辦基隆河11月27日油污事件，查出將誠公司涉偷排廢污油水進基隆河，昨晚認定將誠公司游姓負責人與何姓等4名員工等5人均涉犯廢棄物清理法，有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。基隆地院預定今天上午9點半召開羈押庭，裁定是否羈押游、何等5人。

基隆地院表示，游男等5名被告，昨日夜間不訊問，今日預計上午9點30召開羈押庭，但仍須視辯護律師聯繫及閱卷情形而定，也有可能會延後開庭。

基隆地檢署偵辦基隆河油污事件發現，污染源來自收取廢油污水的將誠公司，涉為節省清除成本，將廢油污水儲放在油罐車內，再偷排入基隆河內，10日搜索將誠公司、游姓負責人、何姓員工等5處地點，拘提游男與何姓員工等7人，11日複訊至深夜11點半，認定將誠偷排廢油污水犯罪嫌疑重大，游男等7人涉犯廢棄物清理法、公共危險等罪，其中以游男與何姓等4名員工等5人有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，王姓2名員工分別諭知4、5萬元交保。

基隆地檢署昨天深夜聲押將誠公司游姓負責人與何姓等4名員工等5人。基隆地院預定今天上午9點半召開羈押庭，裁定是否羈押游、何等5人。（記者林嘉東攝）

