    社會

    7旬翁網戀險賠老本 屏警局長甘炎民祭「搶人戰」斬斷詐鏈

    2025/12/12 08:42 記者蔡宗憲／屏東報導
    屏東縣警察局長甘炎民（左）對康詐團，已發起「搶救人性」的總體戰。（記者蔡宗憲攝）

    詐騙集團穿著愛馬仕、開著勞斯萊斯超跑，腳下踩的卻是無數受害者的血淚！屏東東港一名73歲吳姓老翁，日前陷入典型的「網戀陷阱」，對方謊稱家中治喪急需用錢，誘騙老翁購買點數。所幸東港分局崁頂分駐所副所長蔡順益、警員陳秋良接獲超商店長通報，即時戳破這場粉紅泡泡，保住老翁的養老金。然而，這僅是詐欺風暴的冰山一角，屏東縣警察局長甘炎民已發起「搶救人性」的總體戰。

    「這是與詐團搶人、搶錢、搶信任的戰爭！」屏東縣警局日前執行專案，一舉瓦解48個詐騙集團、逮捕197人，查扣破億資產及豪車。局長甘炎民指出，詐團利用人性弱點與專業漏洞，警方祭出三大策略反制。首要是「科技」，在超商、ATM等熱點導入「QR Code舉報」，讓不敢當面報案的民眾能低調掃碼通報，建立無所不在的民力防護網。

    其次，甘炎民強調要與詐團「搶人」。不只是搶救深陷「沉沒成本」、不願醒來的被害人，更要斬斷詐團的專業後援。近期發現不少律師、銀行員甚至地政士淪為共犯，甘炎民痛斥，「專業人士的貪比一般人更可惡，這是摧毀社會的根基。」警方將全面向源頭溯源，嚴打協助洗錢或護航的「黑心專業戶」。

    最後則是落實「以子之矛攻子之盾」，運用AI金流比對與數位鑑識，在詐團轉移資產前截斷金流。甘炎民說，從東港老翁的2萬元點數，到查扣的千萬勞斯萊斯，屏東警方正透過科技與心理戰的雙重防線，誓言要在這場貪婪與人性的拔河中，為民眾守住最後的信任與財產。

    七旬翁網戀險賠棺材本，東港警挽救。（警方提供）

