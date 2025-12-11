為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    感情被利用成詐團車手 男收款百萬當場被逮

    2025/12/11 20:28 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣新湖警分局接獲遭詐騙的陳姓女子報案求助，經設局埋伏，當場逮捕現身取款的邱男。（警方提供）

    邱姓男子稱在同志交友軟體認識詐騙集團幹部，發展戀情後，允諾以每筆1500元報酬成為車手，短短5天，已收取不法獲利約2萬元；新竹縣新湖警分局接獲遭詐騙的陳姓女子報案求助，經設局埋伏，當場逮捕現身取款的邱男，並進一步協助陳女追回贓款101萬餘元。

    新湖警分局表示，被害人陳女透過通訊軟體結識自稱「昪」的男子，受其引導下載虛構的「Anchorage Exchange」網站註冊虛擬貨幣帳戶，並逐步陷入投資陷阱。陳女先後數次於湖口及竹北多處地點與假幣商車手面交現金，合計250萬元，加上轉帳匯款，總共375萬元。

    後來陳女想提領帳戶內泰達幣卻遭限制，詐騙集團要求她再支付101萬3700元作為「出金條件」，陳女甫察覺異常，於是向警方求助。

    新湖警分局表示，獲報後迅速成立專案小組，協助陳女與詐騙集團聯繫，佯稱願意依約面交。在陳女將裝有現金的紙袋交給車手邱男時，現場埋伏的專案小組立即上前逮捕邱男，並查扣現金、手機及相關證物。

    警方溯源追出邱嫌於9月18日至22日期間，在北北桃及中部多地多次向不明被害人面交贓款，部分金額高達數十萬元。全案依涉嫌刑法詐欺及洗錢防制法移送新竹地檢署並經起訴在案。

    新湖警分局分局長黃政龍呼籲，投資務必透過合法金融機構，切勿輕信社群平台或未經查證的投資連結；凡遇須以面交、購買虛擬貨幣或支付「解鎖費、保證金」等名義要求匯款，幾乎皆為典型詐騙手法。若遇可疑情況，請即撥打165反詐騙專線或向就近警察機關查詢，以免遭受財物損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    新湖警分局專案小組查扣現金、手機及相關證物。（警方提供）

