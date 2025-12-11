驚悚瞬間曝光！屏東小琉球水泥預拌車 翻車撞民宅壓3車

李男駕駛水泥預拌車翻覆。(警方提供)

屏東縣小琉球今天約中午左右發生1起驚悚車禍，原來是李姓男子駕駛水泥預拌車行經復興路及肚仔坪路口，疑似因為煞車失靈翻車，當場是波及停放路旁的2輛機車和1輛微型電動車，所幸無人傷亡，警方現正釐清原因。

東港警分局於今天上午10時29分獲報，指在琉球鄉復興路與肚仔坪路口有交通事故，警方到場處理發現33歲的駕駛李男，駕駛自用大貨車沿復興路右轉肚仔坪路時，疑似煞車失靈，順著路形而失控再翻覆。

島上長年都以機車為主要交通工具，汽車並不多，更遑論各式工作車輛，但在近年觀光發展下，開始有不少水泥預拌車登島進行營造作業，也成為島上最巨大的車輛之一，傾覆過程的驚悚畫面宛如電影情節，所幸最後僅波及停放路旁2台普通重機車、1台微型電動車，並未造成人員受傷。

神奇的是，縱使駕駛座座面已與地面呈90度，但李男是在傾覆後沒多久就自行站起，並從已掉落的擋風玻璃處爬出，相當幸運，而車上的水泥則是如同水銀洩地，全面流入附近民宅的空地，經警方進行酒測，確認李男無酒駕情事，相關肇事原因調查釐清中。

