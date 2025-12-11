為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    驚悚瞬間曝光！屏東小琉球水泥預拌車 翻車撞民宅壓3車

    2025/12/11 17:11 記者陳彥廷／屏東報導
    李男駕駛水泥預拌車翻覆。(警方提供)

    李男駕駛水泥預拌車翻覆。(警方提供)

    李男駕駛水泥預拌車翻覆。(警方提供)

    李男駕駛水泥預拌車翻覆。(警方提供)

    李男駕駛水泥預拌車翻覆。(警方提供)

    李男駕駛水泥預拌車翻覆。(警方提供)

    屏東縣小琉球今天約中午左右發生1起驚悚車禍，原來是李姓男子駕駛水泥預拌車行經復興路及肚仔坪路口，疑似因為煞車失靈翻車，當場是波及停放路旁的2輛機車和1輛微型電動車，所幸無人傷亡，警方現正釐清原因。

    東港警分局於今天上午10時29分獲報，指在琉球鄉復興路與肚仔坪路口有交通事故，警方到場處理發現33歲的駕駛李男，駕駛自用大貨車沿復興路右轉肚仔坪路時，疑似煞車失靈，順著路形而失控再翻覆。

    島上長年都以機車為主要交通工具，汽車並不多，更遑論各式工作車輛，但在近年觀光發展下，開始有不少水泥預拌車登島進行營造作業，也成為島上最巨大的車輛之一，傾覆過程的驚悚畫面宛如電影情節，所幸最後僅波及停放路旁2台普通重機車、1台微型電動車，並未造成人員受傷。

    神奇的是，縱使駕駛座座面已與地面呈90度，但李男是在傾覆後沒多久就自行站起，並從已掉落的擋風玻璃處爬出，相當幸運，而車上的水泥則是如同水銀洩地，全面流入附近民宅的空地，經警方進行酒測，確認李男無酒駕情事，相關肇事原因調查釐清中。

    李男駕駛水泥預拌車翻覆，壓壞週邊三車。(警方提供)

    李男駕駛水泥預拌車翻覆，壓壞週邊三車。(警方提供)

    李男駕駛水泥預拌車翻覆，壓壞週邊三車。(警方提供)

    李男駕駛水泥預拌車翻覆，壓壞週邊三車。(警方提供)

    李男駕駛水泥預拌車翻覆，壓壞週邊三車。(警方提供)

    李男駕駛水泥預拌車翻覆，壓壞週邊三車。(警方提供)

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播