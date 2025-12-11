桃園男4拒酒測被罰117.9萬元 執行官協助戒酒癮、分期繳罰款

47歲廖姓男子拒絕酒測遭罰鍰117.9萬元，因逾期未繳納移送行政執行署桃園分署執行，分署人員發現他長期深陷酒癮困擾，經協調後成功接受治療，也答應以分期付款方式繳納罰款。示意圖。（資料照）

47歲廖姓男子自2013年至2021年間，累計4次拒絕酒測，遭桃園市政府交通事件裁決處裁處罰鍰117.9萬元，因逾期未繳納移送行政執行署桃園分署執行，由於廖男名下毫無財產，分署人員前往其住處查訪，發現廖男長期深陷酒癮困擾，但苦於無錢戒治，經協調後廖男已成功接受專業酒精成癮治療，也答應以分期付款方式繳納罰款。

桃園分署表示，針對酒（毒）駕罰鍰案件外，法務部行政執行署正推動酒駕多元處遇措施，其中酒癮戒治部分，可充分運用衛生福利部委託馬偕醫院成立的「台灣戒酒暨酒癮防治中心」（酒防中心）的酒癮治療轉介管道，衛生福利部也有「酒癮治療費用補助方案」，廖男獲悉後決定接受專業酒精成癮治療。

桃園分署指出，廖姓男子一直想要把酗酒壞習慣戒掉，但因酒癮治療費用過於高昂而作罷，如今得知有補助方案，決定要把握這個難得的機會，徹底戒除酒癮；另廖男說明現在工地打零工，生活確實有困難，但承諾每月將盡力繳納5000元，並表示待日後經濟狀況改善，會主動提高繳納金額。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廖姓男子同意接受酒癮治療。（桃園分署提供）

