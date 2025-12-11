為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    桃園男4拒酒測被罰117.9萬元 執行官協助戒酒癮、分期繳罰款

    2025/12/11 17:02 記者謝武雄／桃園報導
    47歲廖姓男子拒絕酒測遭罰鍰117.9萬元，因逾期未繳納移送行政執行署桃園分署執行，分署人員發現他長期深陷酒癮困擾，經協調後成功接受治療，也答應以分期付款方式繳納罰款。示意圖。（資料照）

    47歲廖姓男子拒絕酒測遭罰鍰117.9萬元，因逾期未繳納移送行政執行署桃園分署執行，分署人員發現他長期深陷酒癮困擾，經協調後成功接受治療，也答應以分期付款方式繳納罰款。示意圖。（資料照）

    47歲廖姓男子自2013年至2021年間，累計4次拒絕酒測，遭桃園市政府交通事件裁決處裁處罰鍰117.9萬元，因逾期未繳納移送行政執行署桃園分署執行，由於廖男名下毫無財產，分署人員前往其住處查訪，發現廖男長期深陷酒癮困擾，但苦於無錢戒治，經協調後廖男已成功接受專業酒精成癮治療，也答應以分期付款方式繳納罰款。

    桃園分署表示，針對酒（毒）駕罰鍰案件外，法務部行政執行署正推動酒駕多元處遇措施，其中酒癮戒治部分，可充分運用衛生福利部委託馬偕醫院成立的「台灣戒酒暨酒癮防治中心」（酒防中心）的酒癮治療轉介管道，衛生福利部也有「酒癮治療費用補助方案」，廖男獲悉後決定接受專業酒精成癮治療。

    桃園分署指出，廖姓男子一直想要把酗酒壞習慣戒掉，但因酒癮治療費用過於高昂而作罷，如今得知有補助方案，決定要把握這個難得的機會，徹底戒除酒癮；另廖男說明現在工地打零工，生活確實有困難，但承諾每月將盡力繳納5000元，並表示待日後經濟狀況改善，會主動提高繳納金額。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    廖姓男子同意接受酒癮治療。（桃園分署提供）

    廖姓男子同意接受酒癮治療。（桃園分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播