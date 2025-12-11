為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「創業天才」親上火線澄清 負面新聞是遭惡意攻擊、抹黑

    2025/12/11 16:26 記者王冠仁／台北報導
    陳泰元也發出聲明。（記者王冠仁翻攝）

    陳泰元也發出聲明。（記者王冠仁翻攝）

    本報日前報導，曾創辦17直播、被人稱為「創業天才」的量趨科技執行長陳泰元，驚傳在11月時被警方到住家搜索，震驚業界。對此，陳泰元今天接受採訪表示，事件起因是他發現量趨共同創辦人徐靖騰涉嫌轉移公司1.4億資產，公司對徐提告，徐心生不滿，相關負面新聞並非事實，而是被惡意攻擊、抹黑。

    陳泰元日前被控，涉嫌在10月時，將公司帳戶內200多萬元虛擬貨幣等資產轉移到冷錢包，還前往公司辦公室把文件、合約等物品搬回家；也有同事指控他，被要求拿自己的信用卡給他刷。

    對此，陳泰元今天受訪說，今年9月底，徐自己提離職，徐因此不具備管理公司相關事務、資產權限；他在10月初也有發訊息，請徐交還權限、印鑑。而報導指控他把虛幣轉移到冷錢包，他強調這個冷錢包是公司的冷錢包，並非他個人的冷錢包；況且他當時還在職，繼續依職權管理公司資產，徐已無權可以過問。

    陳再次強調，他並沒有把公司名下虛擬貨幣轉移到自己的冷錢包，而是公司的冷錢包；這筆錢本來是要用來付給廠商的費用，但是在付給廠商前，就被提存到法院了，因為徐主張帳號密碼被竄改。

    陳泰元也說，他並沒有要求公司同事要拿自己的信用卡給他刷，嚴正否認。實情是公司有些代墊的費用，這名員工當時先幫忙墊付，並非「幫他刷卡」；同事幫公司刷卡、代墊費用，公司事後也進行核銷，怎麼可以說是他刷的卡？

    至於陳泰元被控，在今年3月時對徐拳打腳踢、丟擲物品。陳反控，根本沒有這件事情，還聲稱徐去誣告了很多奇奇怪怪的東西，就是為了要抹黑。「假設有人3月被打，會拖到11月才去報案嗎？」他強調，就他所知，徐是在11月才去報案，11月報案完全沒有任何證據，也不排除要反告徐誣告。

    陳還說，徐轉移公司款項，導致公司帳上的錢被轉走只剩下7百塊台幣，沒有辦法支付辦公室租金。他為了避免因為辦公室付不出租金，辦公室內物品被清空，因此把帳冊、合約等相關物品搬回家，他並沒有侵占意圖。

    相關新聞請見︰

    「創業天才」揍合夥人還到公司大肆搜刮 侵占上百萬虛幣到冷錢包

    陳泰元也發出聲明。（記者王冠仁翻攝）

    陳泰元也發出聲明。（記者王冠仁翻攝）

