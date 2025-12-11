為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    高市警局週報機敏資料外洩 局長下令追查防漏

    2025/12/11 17:14 記者黃良傑／高雄報導
    高市警局週報機敏資料外洩，保防及職場倫理遭詬病「螺絲鬆掉」。（記者黃良傑攝）

    高雄市警察局多次週報會會議內容驚傳外洩，保防及職場倫理遭詬病「螺絲鬆掉」，市府也表示關切，引發警察局高層震怒，指示督察室徹查，因開會內部資料非屬政府資訊公開法之列，將清查嚴懲並檢討管控。

    高市警局保防工作出現破口，尤其是每週週報機敏內容頻遭外洩，傳有非警職人士刻意打聽週報內容，因會議中有尚未偵結，或攸關國安事項檢討內容，督察系統得知有警官未依會議管制規定，外洩內部會議訊息予不相干人士，將啟動調查、約制，若查獲涉有洩漏國防以外機密者，將依洩密罪移送法辦。

    據了解，少年隊日前偵辦韓團BP演唱會門票詐騙案，由於是雲林地檢署指揮偵辦，查扣過程並不十分順利，週報中才提及此一個案績效，想不到案情內容竟很快外流上網，引發檢方不解，少年隊也迅速啟動內部調查，指向週報會議資料外洩。

    督察室坦言確實察覺有人未遵守開會規定和職場倫理，除加強法治教育、依法約制，針對多次內部資料外洩，也會啟動調查釐清責任。

