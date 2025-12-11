苗栗5大學生一氧化碳中毒 校方聲明「搬遷回宿舍」加強校外租屋安全宣導

校方表示，經初步了解，學生關閉熱水器通風鋁窗，未注意在使用熱水器時應保持良好通風，導致熱水器廢氣回流至室內，引發一氧化碳中毒。（聯合大學提供）

苗栗市今天（11日）凌晨發生一氧化碳中毒事件，造成同租一層3房的5名大學生送醫，其中3人一度昏迷，所幸經高壓氧治療後，5人都順利恢復，持續追蹤觀察。國立聯合大學聲明表示，5名學生是學校土木系三年級學生，校方獲悉當下即到院關心，並已協助5名學生於今日搬離原租屋處，並安排入住校內宿舍，同時將加強校外賃居安全宣導。

聯合大學表示，苗栗縣消防局於今天凌晨3點32分接獲報案，指本校5名學生於校外租屋處疑似一氧化碳中毒。校方於上午8點10分接獲苗栗縣校外會通報後，立即派員前往大千醫院關心學生情況。目前5名學生均已接受高壓氧治療，狀況穩定。

請繼續往下閱讀...

聯大表示，經初步了解，學生於凌晨室內活動時，因顧慮噪音影響鄰居而關閉熱水器通風鋁窗，未注意在使用熱水器時應保持良好通風，導致熱水器廢氣回流至室內，引發一氧化碳中毒。事故發生後，其中一名學生於上廁所時察覺身體異狀，立即報案並協助喚醒其他學生，使救援得以及時抵達。

聯大指出，校安中心人員於案發後第一時間赴醫院探視，並掌握學生治療進度，並於上午9點30分前往租屋處實地了解事故原因，並要求房東改善設施，包含更換為電能或強制排氣式熱水器，以提升安全性。住宿服務中心也已協助5名學生於今日搬離原租屋處，並安排入住校內宿舍，同時逐一通知學生家長，校方也持續提供必要協助。

聯大強調，將全面強化校外賃居安全宣導，尤其提醒學生使用瓦斯與熱水器時務必保持通風，避免類似事件再度發生。同時，校方也將持續與校外會及相關單位合作，強化租屋處安全稽核與宣導作業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法