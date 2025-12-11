為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台東酒駕男死亡檢仍提公訴 法官裁定程序違法不受理

    2025/12/11 15:15 記者劉人瑋／台東報導
    台東李姓男子今年9月酒駕發生交通事故，但偵審期間李男死亡，檢察官仍提起公訴聲請簡易判決處刑；法院發現「要對死者判決」後，認定程序違法，依法裁定公訴不受理。

    判決指出，李男於今年9月間在關山鎮因飲酒後駕車，發生追撞事故，雖未造成重傷或死亡，但經酒測，酒精濃度達每公升1.55毫克，嚴重超標，被依公共危險罪送辦。

    9月30日檢察官聲請簡易判決，並於同年10月8日繫屬地院，但被告在10月1日死亡，有被告之全戶戶籍資料查詢結果及法院前案紀錄表附卷可憑，檢查官不以不起訴處理卻逕向法院提起公訴，明顯起訴違反規定，裁定不受理本公訴案。

    檢方在提出公訴前未查核基本戶政資料，這也讓法界人士懷疑案件流程控管是否鬆散，但也有法界人士表示，這樣的事態在台東近期也非個案，甚至檢、院都曾發生，基本工作真的很重要，遺漏的結果「這件算輕微了」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

