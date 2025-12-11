誆每月10萬元包養！ 超商店員「射後不理」栽了

高雄女子上摩鐵赴約談包養價碼遭強制猥褻。（情境照）

高雄市王姓超商店員透過「包養網站」結識A女，自稱財力雄厚願以每月8至10萬元包養，兩人相約到摩鐵先見面商談價格，王男藉機意圖更進一步發生關係，試圖以手指插入A女之肛門而遭拒，但仍對女子強制猥褻直到射精為止，事後王男人間蒸發遭告上法院，被依強制猥褻罪判刑6月，可上訴。

判決指出，王男透過網路交友平台「包養網」認識A女，以微信提出每月可提供8萬至10萬元包養她，要求A女先見面商談價格，雙方遂約定去年7月4日下午，於左營區某汽車旅館228號房碰面。

見面後，王男要求A女為其按摩，王遂親吻A女且撫摸其胸部及私處，試圖再以手指插入A女之肛門而遭拒，但王仍不顧A女抗拒，仍憑藉體型、氣力上之優勢，違反A女意願，以「素股」方式強制猥褻得逞。A女事後聯絡王男無著，不堪受辱報警處理。

警方循線通知王男到案王坦承犯行，自陳自己僅是超商店員，月收入約4萬元，橋頭地院審酌王男犯罪之動機、目的、手段、歷程長短及行為態樣等情節，依強制猥褻罪判刑6月，得易科罰金18萬元。

