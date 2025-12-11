從面交車手查到境外機房 扣主謀財產3千多萬 南投檢察官蘇厚仁獲獎

南投地檢署檢察官蘇厚仁（右），獲高檢署頒發新世代打擊詐欺犯罪有功人員。（南投地檢署提供）

南投地檢署檢察官蘇厚仁，偵辦面交車手案，往上追查出39名被害人被騙高達8432萬元，也追出主謀設在柬埔寨的機房，並及時扣下主謀、鍵盤手等人的金融帳戶、保單、不動產、3部名車，財產達3423萬元，鍥而不捨偵辦建功，獲高檢署頒發新世代打擊詐欺犯罪有功人員。

南投地檢署檢察官蘇厚仁，辦案認真、細膩，今年偵辦1起詐騙車手面交案，從車手往上持續溯源，進而查獲境外機房話務手，從話務手查到其他被詐騙被害人共39人，受騙金額合計高達新台幣8432萬元，平均每人至少遭騙走200多萬元。

南投地檢署指出，蘇厚仁檢察官從話務手扣案行動電話進行數位鑑識，並突破其心房，查獲詐欺集團主謀在柬埔寨設立機房，並招募鍵盤手到柬埔寨，負責將「大陸盤口」詐欺的被害人資訊提供予話務手，進而聯繫車手、收水手，以將取得的詐欺贓款層轉至「大陸盤口」之電子錢包。

該案共羈押5人，起訴101人，另向法院聲請扣押裁定，扣得主謀、鍵盤手以及第三人之金融帳戶、保單、不動產、名車3輛，總價值高達3423萬元，以保全追徵不法所得及洗錢財物。

南投地檢署表示，台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長林錦村昨日上午就先到南投地檢慰勞同仁，致贈一大箱蘋果，由昨日下午接受高檢署頒獎的蘇厚仁代表接受，林錦村強調以水果聊表對地檢署所有辛苦偵辦詐騙案人員的謝意。

台中高分檢檢察長林錦村（左1），10日上午先到南投地檢致贈大箱蘋果慰勞，由蘇厚仁（左2）代班接受。（南投地檢署提供）

