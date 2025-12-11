獨家》自稱三線一退休警「和黃明昭很熟」男遊走警察機關賣茶葉被抓包尿遁

柯男昨（10）日到苗栗縣某警分局重施故技，從從容容入內，坐定接待室。（讀者提供）

家住桃園市的柯姓男子，常遊走台北、新北、桃園等北部各警察機關，打著是中央警察大學51期畢業、官拜三線一星之退休高階警官名號，藉攀關係後推銷茶葉。柯男昨（10）日到苗栗縣某警分局，重施故技，從從容容入內，坐定接待室，但見已掌握他底細的資深員警，匆匆忙忙尿遁而逃。由於駐地安全對於警察機關至關重要，該警分局除加強門禁管制，也將此情形回報，請其他分局留意，依正常社交禮儀接待，如柯男有其他違法、違序行為，另依法處置。

戳破柯男身分的資深員警說，因柯男總是身穿軍警人員偏好的青年裝，留俐落平頭，且展現從容自信，入警察機關就向值班台的「小學弟」開口問「分局長在嗎？」致使年輕員警往往誤以為是長官的貴客而招待入內。

請繼續往下閱讀...

資深員警說，接著柯男再自稱是中央警察大學51期畢業、官拜三線一星之退休，並報上51期的高官「同學」姓名、服務單位，包括前警政署長、現任警大校長黃明昭；鐵路警察局局長陳錦坤；刑事警察局副局長蕭欽杰；航空警察局副局長翁群能、陳錦文；台中市警察局副局長沈炳信；桃園市警察局主任秘書侯東輝等，強調「大家都很熟」，藉此攀關係後推銷茶葉。

資深員警說，柯男已非第一次到苗栗縣，數年前他在頭份警分局服務時，就曾遇見柯男，經他向警大51期的長官了解，證實該期並沒有柯男此人，該期唯一姓柯者是女性。後來，他轉往通霄警分局服務，又見柯男登門推銷；他暗示柯男「說謊沒有刑責」，柯男即明白、摸摸鼻子離去。

好巧不巧，昨天上午，柯男又到該名資深員警現在所服務的分局，但一見該資深員警，柯男假意上廁所，尿遁落荒而逃。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法