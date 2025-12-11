為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台中全聯倉儲大火奪9命！檢揭「為趕工違規」惡行 這兩人被求重刑原因曝

    2025/12/11 14:10 記者許國楨／台中報導
    台中大肚全聯倉儲大火釀9死8傷，新菱公司現場負責人及監工被檢方建請從重量刑。（資料照）

    台中大肚全聯倉儲大火釀9死8傷，新菱公司現場負責人及監工被檢方建請從重量刑。（資料照）

    台中大肚全聯倉儲去年12月發生大火，最終釀成9死8傷慘劇，台中地檢署近日偵結，依《過失致死罪》、《職安法》起訴全聯、互益、新菱3家公司與14名相關人員，其中新菱監工陳姓主任工程師，與現場負責人藍姓主管，因事前漠視工安重責，偵查期間又否認犯行、推卸責任，犯後態度不佳，建請對2人從重量刑。

    檢方指出，全聯為擴建廠房，2022年起將大肚區全聯生鮮二廠工程，分別發包給互益營造及新菱冷凍設備公司，由全聯工程科技部3名主管負責協調督導，施工期間地下1樓長期堆放大量聚苯乙烯（PS板）等高可燃材料，且樓板管道孔洞直通，本應加強防火措施與監控，但多方單位明知風險，卻未依規定設置阻燃隔板、覆蓋防火毯或建立安全隔離區，職安巡查人員也未積極制止危險作業。

    案發當天，新菱為趕工，監工陳姓工程師在未申請「動火許可」情況下，即指示下包團隊以乙炔切割樓板，而現場負責人藍姓主管得知情況卻仍默許施工，所謂「防護措施」僅以零散木板、矽酸鈣板臨時拼接覆蓋，導致切割火星落入下層後迅速延燒，濃煙阻絕逃生路線奪走9條人命。

    檢方認為，藍男身為新菱現場負責人，明知工程地下室鋪設易燃物，竟為趕工容任下屬在危險環境下違規動火，而陳男身為監工未申請動火許可，也未告知施工人員下方有易燃物，且於偵查中否認犯行推卸責任，試圖掩飾犯行，造成被害人家屬無可彌補傷痛，兩人惡性重大且犯後態度不佳，建請法院予以從重量刑，以示懲儆。

