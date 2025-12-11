為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    上課打瞌睡被糾正！ 成功嶺替代役男2度揮拳暴揍長官

    2025/12/11 13:39 記者許國楨／台中報導
    王男在成功嶺替代役訓練班受訓，連毆2長官遭訴。（資料照）

    王男在成功嶺替代役訓練班受訓，連毆2長官遭訴。（資料照）

    成功嶺替代役訓練班驚傳暴衝攻擊長官事件，1名王姓役男因上課打瞌睡遭糾正，情緒瞬間失控，竟在教室內徒手痛毆中隊長，事隔1個多月，他又因不滿副中隊長提及懲處，再次於走廊揮拳出手，將對方打到腦震盪，2名長官向警方報案後，台中地檢署近日偵結，依2項傷害罪嫌起訴王男。

    經查，今年6月19日上午，王男在成功嶺替代役訓練班上課時不斷打瞌睡，杜姓中隊長基於紀律管理予以糾正，未料王男竟突然站起，憤而朝杜揮拳猛擊，一連打向杜男胸口、頸部與下巴，使他多處挫傷，突如其來的暴力讓教室一度陷入混亂，其他役男也嚇得不敢上前。

    沒想到相隔約1個多月的7月24日，王男在大隊幹訓中隊營舍走廊巧遇沈姓副中隊長，因對方先前曾依規定通知他將執行違紀懲處，王男心生怨恨情緒再度爆炸，再1次揮拳攻擊，他連續重擊沈男左臉及後腦，造成挫傷並引發輕微腦震盪。

    施暴後的王男冷漠離開，2名受傷長官事後皆送醫驗傷並向警方報案，內政部役政署也同步將案件移送偵辦；檢方偵訊期間，王男承認2次動手，但辯稱「無法控制情緒」，2名被害長官均指證清楚，並提供驗傷證明佐證，檢方也調閱營區監視器畫面，確認王男攻擊兩人過程明確，無誤會或誇大情節。

    綜合人證、物證後，檢方認定2次攻擊行為犯意各別，且暴力程度足構成犯行，從重依2個傷害罪嫌起訴他。

