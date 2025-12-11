福麥公司得標國防部炸藥採購案 5年前曾涉入「借牌」風波

捲入國防部標案風波的福麥公司，被翻出承作台南公園小額工程遭指借牌，高院認福麥為契約當事人，工程無偷工減料，二審駁回檢方上訴維持無罪。（資料照）

國防部「RDX海掃更」炸藥得標廠商，是登記在台南中西區為室內裝修的「福麥公司」，而福麥公司被起底5年前曾涉入台南市府公園科「借牌」風波，高等法院台南分院當時判福麥負責人李淑玲等人無罪。

當年市府公園科承辦人楊國廷負責安平與南區公園小額採購，與承包商陳福田合作。檢方指控，陳男實際施作工程，卻以李淑玲經營的福麥國際有限公司及另一家公司名義承攬，由福麥開立估價單與發票請款，涉犯公務員登載不實與商業會計法不實憑證罪。

一審認為，福麥及另家公司並非單純出借牌照，李淑玲事前同意陳男代表公司承攬小額工程，契約相對人仍是公司本身，款項也匯入公司帳戶，若施工出問題，公司需負保固與賠償責任。加上小額採購並未限制廠商資格，工程完工後未見偷工減料，難以認定市府與廠商契約關係不真實。

至於另一批案件，楊男則被指未先框列預算，就先請陳男緊急搶修港濱公園、林默娘公園及水萍塭等設施，再補辦核銷文件，現勘日期與實際施作時間相差近一年。法院調查市府作業後認定，這類突發工程實務上常先口頭請示主管施工再補簽請購，作法雖不合於理想流程，但屬行政管理問題，尚未達到刑事責任。

台南高分院二審維持原判，指出檢方提出的證據，只能證明福麥以公司名義承攬並由陳男施作，或楊男延後補辦核銷，無法排除公司願意承擔契約責任、工程也確實完工的合理可能。依罪證有疑利於被告與刑法謙抑原則，全案難認登載不實或不實憑證構成要件，檢方上訴遭駁回，維持無罪。

