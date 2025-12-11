為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    空軍醉長官「硬來」還傳訊「謝謝配合」 判3年10月定讞

    2025/12/11 13:13 記者張文川／台北報導
    空軍江姓軍人在服役期間酒後闖入男性部屬寢室性侵，法院依強制性交罪判處3年10個月徒刑定讞。（情境照）

    空軍江姓軍人在服役期間酒後闖入男性部屬寢室性侵，法院依強制性交罪判處3年10個月徒刑定讞。（情境照）

    空軍配料件總庫台南營區江姓軍人在服役期間酒醉，闖入一名男性部屬的寢室，從後方環抱、伸手搓弄下體還逼迫口交，被害人身心受創，不敢留在部隊睡覺，在家睡覺也不敢關燈。江男否認犯行，認為只有對方單一指述，但法院歷審認為被害人控詞、證詞前後一致，認定江有罪，且未能面對己過，也未能彌補對被害人造成的傷害，依強制性交罪將江男判處3年10個月徒刑定讞。

    判決指出，江男為現役軍人，2023年5月31日晚上10時51分許，在空軍配料件總庫台南營區，飲酒後闖入被害同袍的寢室，上床環抱、伸手搓弄下體，還強制口交，犯後於當晚11時8分離開。

    被害人飽受驚嚇，通報上層，直言覺得很恐怖，有不想當兵的念頭，除非留守，否則不敢待在部隊睡覺，回家睡覺時也不敢關燈。台南憲兵隊把江男移送台南地檢署偵辦，江男於案發後3個月退伍。

    江男否認性侵，辯稱他是去看被害人睡了沒，想去鬧他，承認有抱對方，但因有點醉意就睡著了，醒來就離開回到寢室，隔天發現被害人有傳訊息給他，他不想造成誤會，所以將先前傳送的「愛你」訊息收回。

    被害人證稱，江男動手時，他已表明拒絕，至少推開他3次，江男當晚有傳「愛你」、「謝謝配合」及道歉訊息，但他還來不及截圖時，江男就已收回訊息。

    被害人並指出，這並非江男第一次非禮他，他曾在家庭群組向家人抱怨，還告訴媽媽「那位長官又來了」；另有2名證人親自見聞被害人事後的哭訴及緊張的情緒反應。

    法官依此不採信江男辯詞，認定江男有罪，量處3年10個月徒刑，江男上訴二審、三審都被駁回，全案確定。

    ☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

