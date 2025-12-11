為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    富二代性虐女友致死假釋 惡性不改開毒趴又持槍威脅親弟

    2025/12/11 13:14 記者徐聖倫／新北報導
    警方扣回辣椒槍。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回辣椒槍。（記者徐聖倫翻攝）

    49歲富二代宋志宏曾於17年前涉性虐害同居女友致死，一度被判無期徒刑，後經上訴判15年6個月定讞，服刑10年後假釋，又因約妹開毒趴被法辦。上月宋男認為弟弟在經濟上不幫他，竟持槍前往新北市樹林老家恐嚇並毆打弟弟，警方獲報展開調查，並將宋男法辦。

    據悉，宋男家境優渥，是標準遊手好閒、目中無人的富二代，而因案入獄並沒有改變他的性情。2020年宋男服刑10年假釋，今年7月又被台北市士林警分局逮到帶妹開毒趴，假釋可能被撤銷。

    宋家人對宋男毫無辦法，出獄後仍向父母要錢，買豪車保時捷、換女友，這期間曾騙走妹妹10多萬元，還恐嚇妹妹與外甥不准張揚；近期他又找上弟弟友人，要他證明自己是弟弟經營髮廊的股東，帶著假名片到銀行借錢，遭弟弟及時阻止。

    他認為自己缺錢，弟弟不幫他還搗亂，心生不滿，上月24日晚上7時許，宋男帶著辣椒槍到新北市樹林區保安街老家，叫囂著要說法，弟弟也不吃他這套，出門與他互相嗆聲。宋男更為惱火，竟出拳毆打弟弟，還持槍比劃做勢開槍威脅，宋家人受不了只能報警處理。

    警方獲報對雙方進行筆錄，弟弟在驗傷後確定提告，警方持搜索票前往弟弟住處搜查，找到犯案用的辣椒槍，宋男也毫不避諱承認犯案，稱「我來教訓他（指弟弟）」。警詢後，依傷害、恐嚇等罪嫌，將宋男法辦，兩把辣椒槍則送驗中。

    宋志宏見警方到來，大方稱「我來教訓他（指弟弟）」。（記者徐聖倫翻攝）

    宋志宏見警方到來，大方稱「我來教訓他（指弟弟）」。（記者徐聖倫翻攝）

    警方搜索宋男的保時捷。（記者徐聖倫翻攝）

    警方搜索宋男的保時捷。（記者徐聖倫翻攝）

    熱門推播