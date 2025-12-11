為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    替代役男隊部女廁偷拍 女消防員、義消10人受害

    2025/12/11 12:54 記者邱俊福／台北報導
    台北市警中山分局據報到場，經檢視李男手機內容，發現確有約10段偷拍影像，帶回派出所偵訊後，移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    台北市消防局1名李姓替代役男，涉嫌長期於值勤的消防分隊隊部尾隨女消防員、義消進入女廁，利用女廁隔板上方空隙，持手機往下偷拍如廁畫面，上月27日當他犯案時，遭如廁女消防員發現，當場向長官報告人贓俱獲，轄區台北市警中山分局據報到場，當場檢視手機，發現女消防員、義消約10人受害，訊後依妨害性隱私罪移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後諭令3萬元交保。

    警消調查，20歲李男，自去年底開始，每次只要看見有女消防員或者女義消進入隊部女廁如廁，便會趁對方不注意時，偷偷尾隨進入，隨即持手機透過隔間上方的空隙，往下錄影被害人如廁的畫面。

    上月27日晚間10時許，剩下不到幾天就退伍的李男，見到1名女消防員進入女廁如廁，又如法炮製，偷偷尾隨遂行偷拍，結果受害女消防員當場發現，立即向長官報告。

    警方據報後到場，經檢視李男手機內容，發現確有約10段偷拍影像，經帶回派出所偵訊後，依法移送檢方偵辦，而移送期間，警方也向檢方申請搜索李男相關住處，但並未發現有其他偷拍的影像。

