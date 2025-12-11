8旬嬤寒夜趴趴走找無回家路 忠犬小白引路解危

8旬嬤與愛犬小白凌晨還在馬路上遊蕩，員警獲報前往關心，但老婦卻說不出住家地址。（圖由民眾提供）

高雄市有民眾9日凌晨1點多，在旗津區中洲三路見1名長者騎著1台電動代步車在路上遊蕩，疑似迷路找不到回家的路，警方獲報趕往，但林婦（80歲）不僅說不出住家地址，也無法提供個資讓警方查詢，驚喜的是，林婦身旁跟著愛犬「小白」出現疑似要幫忙引路的動作，員警嘗試開著警車跟著小白行駛，竟真的將老婦平安送到家。

鼓山分局中洲所指出，當天深夜氣溫寒涼，員警接獲民眾報案趕抵現場，發現林婦衣著單薄，面對員警詢問僅能說出姓名，無法陳述確切地址和個資供查詢。考量深夜氣溫驟降，員警先將老婦攙扶上巡邏車避寒，原本想開車沿路載著林婦尋找家的位置，但跟著林婦的米克斯犬「小白」彷佛有靈性般，不僅不願上車，反而跑到警車前方不斷徘徊並頻頻回頭張望，彷彿要為員警帶路。

員警抱著姑且一試的想法，駕駛巡邏車緩速跟隨在後，在小白堅定的步伐引導下，穿過巷弄，果真順利找到老婦住處。家屬見母親平安歸來，對熱心報案的民眾及警方暖心協助頻頻致謝，更對愛犬在寒夜中守護主人的忠誠陪伴感動不已。

警方請老婦上巡邏車欲載她找回家的路。（圖由民眾提供）

在忠犬小白的引路下，警車順利載著老婦返家。（圖由民眾提供）

老婦的忠犬小白一路跑在警車前方，引領員警載著老婦返家。（圖由民眾提供）

