為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    8旬嬤寒夜趴趴走找無回家路 忠犬小白引路解危

    2025/12/11 12:05 記者許麗娟／高雄報導
    8旬嬤與愛犬小白凌晨還在馬路上遊蕩，員警獲報前往關心，但老婦卻說不出住家地址。（圖由民眾提供）

    8旬嬤與愛犬小白凌晨還在馬路上遊蕩，員警獲報前往關心，但老婦卻說不出住家地址。（圖由民眾提供）

    高雄市有民眾9日凌晨1點多，在旗津區中洲三路見1名長者騎著1台電動代步車在路上遊蕩，疑似迷路找不到回家的路，警方獲報趕往，但林婦（80歲）不僅說不出住家地址，也無法提供個資讓警方查詢，驚喜的是，林婦身旁跟著愛犬「小白」出現疑似要幫忙引路的動作，員警嘗試開著警車跟著小白行駛，竟真的將老婦平安送到家。

    鼓山分局中洲所指出，當天深夜氣溫寒涼，員警接獲民眾報案趕抵現場，發現林婦衣著單薄，面對員警詢問僅能說出姓名，無法陳述確切地址和個資供查詢。考量深夜氣溫驟降，員警先將老婦攙扶上巡邏車避寒，原本想開車沿路載著林婦尋找家的位置，但跟著林婦的米克斯犬「小白」彷佛有靈性般，不僅不願上車，反而跑到警車前方不斷徘徊並頻頻回頭張望，彷彿要為員警帶路。

    員警抱著姑且一試的想法，駕駛巡邏車緩速跟隨在後，在小白堅定的步伐引導下，穿過巷弄，果真順利找到老婦住處。家屬見母親平安歸來，對熱心報案的民眾及警方暖心協助頻頻致謝，更對愛犬在寒夜中守護主人的忠誠陪伴感動不已。

    警方請老婦上巡邏車欲載她找回家的路。（圖由民眾提供）

    警方請老婦上巡邏車欲載她找回家的路。（圖由民眾提供）

    在忠犬小白的引路下，警車順利載著老婦返家。（圖由民眾提供）

    在忠犬小白的引路下，警車順利載著老婦返家。（圖由民眾提供）

    老婦的忠犬小白一路跑在警車前方，引領員警載著老婦返家。（圖由民眾提供）

    老婦的忠犬小白一路跑在警車前方，引領員警載著老婦返家。（圖由民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播