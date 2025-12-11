為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    加入白銀投資公司當車手賺6千元 法院判賠被害人130萬還得關1年4月

    2025/12/11 12:10 記者顏宏駿／彰化報導
    張男擔任車手每次賺2000元共做3單，最後法院判決須賠償被害人130萬元。（示意圖）

    張男擔任車手每次賺2000元共做3單，最後法院判決須賠償被害人130萬元。（示意圖）

    彰化縣張男加入「白銀投資公司」的詐團車手，每做一單可賺2000元，去年12月擔任詐團車手，其所屬詐團誘騙民眾投資，張男到被害人住處收款並教授投資APP操作，騙走2名被害人共150萬元，張男共獲得報酬6千元，被彰化地方法院判刑1年6月及10月徒刑，並須賠被害人130萬元。

    張男去年12月4日透過LINE加入詐騙集團， 約定每次去取款可獲2千元報酬，詐騙集團也以臉書刊登不實投資廣告，誘使吳姓被害人安裝假投資APP「匯立證券」後，再以LINE暱稱「台灣匯立後線客服」將吳某加入好友，要吳某交付60萬元、70萬元投資。

    張男去年12月4日、6日以假工作證「白銀公司現金保障部門人員」到吳某住處分別收款60萬元、70萬元，再開出偽造的存款憑證給吳某，並依詐團指示，將130萬元放在某處汽車下方，由詐團收走，以此隱匿詐欺犯罪所得去向，張男因此獲報酬4千元。

    法官認為，張男曾有偽造文書、竊盜、毒品等前科素行不佳，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，竟又擔任詐欺集團車手，且讓被害人損失高達130萬元，雖張男坦承犯行，也繳回犯罪所得，但迄今未賠償告訴人損失，被害人也提告求償130萬元，因此依加重詐欺罪將他判刑10月，並判須賠被害人130萬元。

    另一名楊姓被害人也被張男所屬的詐團欺騙，買了20萬元的白銀投資，張男前去住家教對方如何操作APP並收款，再交給詐團，張男獲報酬2千元，此案被依加重詐欺罪判刑1年6月。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播