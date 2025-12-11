加入白銀投資公司當車手賺6千元 法院判賠被害人130萬還得關1年4月

張男擔任車手每次賺2000元共做3單，最後法院判決須賠償被害人130萬元。（示意圖）

彰化縣張男加入「白銀投資公司」的詐團車手，每做一單可賺2000元，去年12月擔任詐團車手，其所屬詐團誘騙民眾投資，張男到被害人住處收款並教授投資APP操作，騙走2名被害人共150萬元，張男共獲得報酬6千元，被彰化地方法院判刑1年6月及10月徒刑，並須賠被害人130萬元。

張男去年12月4日透過LINE加入詐騙集團， 約定每次去取款可獲2千元報酬，詐騙集團也以臉書刊登不實投資廣告，誘使吳姓被害人安裝假投資APP「匯立證券」後，再以LINE暱稱「台灣匯立後線客服」將吳某加入好友，要吳某交付60萬元、70萬元投資。

張男去年12月4日、6日以假工作證「白銀公司現金保障部門人員」到吳某住處分別收款60萬元、70萬元，再開出偽造的存款憑證給吳某，並依詐團指示，將130萬元放在某處汽車下方，由詐團收走，以此隱匿詐欺犯罪所得去向，張男因此獲報酬4千元。

法官認為，張男曾有偽造文書、竊盜、毒品等前科素行不佳，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，竟又擔任詐欺集團車手，且讓被害人損失高達130萬元，雖張男坦承犯行，也繳回犯罪所得，但迄今未賠償告訴人損失，被害人也提告求償130萬元，因此依加重詐欺罪將他判刑10月，並判須賠被害人130萬元。

另一名楊姓被害人也被張男所屬的詐團欺騙，買了20萬元的白銀投資，張男前去住家教對方如何操作APP並收款，再交給詐團，張男獲報酬2千元，此案被依加重詐欺罪判刑1年6月。

