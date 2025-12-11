為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    宜蘭惡警硬上女同事強拍裸照 賠150萬和解判刑5年

    2025/12/11 11:05 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭地方法院。（資料照）

    宜蘭1名27歲歐姓警員與女同事互有好感，卻心生妒忌，餐後尾隨女警返家，闖入屋內施暴掐頸，甚至強脫衣物拍攝裸照後性侵得逞，還嗆「妳就是X婊子、妳就是欠X」，前女友也指控他恐嚇，案經宜蘭地方法院審理，考量歐男當庭給付150萬元與女警達成調解，依強制性交與恐嚇危害安全等罪，判處5年6月徒刑，其中6月可易科罰金，全案仍可上訴。歐男已被免職。

    判決指出，歐男與受害女警有曖昧關係，今年2月17日晚間，多名員警相約居酒屋聚餐，歐男見女警與另名王姓男警聊天，當場醋勁大發，在餐廳內動手推擠女警，女警不堪爭吵先行離席步行返家，未料歐男一路尾隨，並闖入女警位於宜蘭市租屋處。

    歐男進房後怒罵女警不貞，動手掌摑並掐住女警脖子，致使其呼吸困難，並強行搶走手機阻止求救，隨後強脫女警上衣，拿出手機拍攝女警裸露上半身照片，並惡言辱罵「X婊子」等語，不顧女警哭喊抵抗性侵得逞。女警事後趁隙透過IG向同事求救並驗傷報警。

    檢警偵辦期間，歐男前任女友也指控，交往期間因感情爭執，歐男曾多次傳送「玉石俱焚」、「一起死」等恐嚇訊息，導致心生畏懼，構成恐嚇危害安全罪。

    法官認為，歐男身為警務人員，受有專業法治訓練，理應保護社會安全，竟為感情細故利用體力優勢對女警施暴、拍攝性影像並性侵，造成被害人身心嚴重受創。

    地院審理後，考量歐男無前科，犯後坦承犯行態度尚可，且在審理期間積極尋求和解，已當庭給付女警新台幣150萬元賠償金，女警也同意撤回傷害及妨害秘密（攝錄性影像）告訴，依強制性交判處有期徒刑5年。至於恐嚇前女友部分則判刑6月，得易科罰金。全案可上訴。

