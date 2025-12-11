為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    北市東區私廚遭砸店潑漆 3蒙面男投案、2人仍在逃

    2025/12/11 10:34 記者鄭景議／台北報導
    砸店的18歲謝男、23歲馮男及21歲莊男在警方策動下，前往大安分局投案。（記者鄭景議翻攝）

    砸店的18歲謝男、23歲馮男及21歲莊男在警方策動下，前往大安分局投案。（記者鄭景議翻攝）

    台北市大安區某知名東區私廚昨日凌晨遭人砸店，約5名蒙面男子持棍棒闖入，砸毀店面玻璃並潑灑紅漆。大安分局警方昨日逮捕32歲黃姓主嫌與26歲潘姓女友，今日深夜又策動3名砸店的蒙面人到案。目前僅剩下2人持續逃亡，警方也已鎖定2人身分持續追查。

    警方調查，案發時5名蒙面男搭乘紅色車輛抵達現場，隨即下車亮出球棒，對店面玻璃狂砸，還有1人拿起備好的紅色油漆，直接往大門灌入，離去前還不忘拿起球棒將店門口監視器敲碎。

    黃姓主嫌與潘姓女友從頭到尾都在另一輛車上觀看，確定5人砸完店後才驅車離去，隨後一路逃到汽車旅館藏匿。昨日2人被警方逮捕後，向警方辯稱是「被人叫來的」。警詢後仍依毀損、恐嚇罪嫌將落網嫌犯移送偵辦。

    今日凌晨12時許，砸店的18歲謝男、23歲馮男及21歲莊男在警方策動下，前往大安分局投案，據了解3人在犯案後就一路南下逃到新竹，目前警方仍在訊問筆錄，釐清犯案動機。

