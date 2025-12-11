為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    行政執行署11名高階人員異動 主秘鍾志正接副署長

    2025/12/11 10:16 記者王定傳／台北報導
    行政執行署主秘鍾志正接任副署長。（資料照）

    行政執行署主秘鍾志正接任副署長。（資料照）

    法務部今日公布行政執行機關人事調整案，這次總共有11名行政執行署人員異動，其中行政執行署主任秘書鍾志正調升該署副署長，遺缺由新竹分署分署長李貴芬接任。

    以下為異動名單

    1、本部行政執行署主任秘書鍾志正調升該署副署長。

    2、本部行政執行署新竹分署分署長李貴芬調升本部行政執行署主任秘書。

    3、本部行政執行署宜蘭分署分署長陳幸敏調派本部行政執行署新竹分署分署長。

    4、本部行政執行署主任行政執行官兼綜合規劃組組長王金豐調派本部行政執行署宜蘭分署分署長。

    5、本部行政執行署主任行政執行官兼法制及行政救濟組組長江佳蓉調派該署主任行政執行官兼綜合規劃組組長。

    6、本部行政執行署簡任行政執行官林靜怡調升該署主任行政執行官兼法制及行政救濟組組長。

    7、本部行政執行署桃園分署主任行政執行官兼科長李俊慶調派本部行政執行署簡任行政執行官。

    8、本部行政執行署高雄分署主任行政執行官兼科長王姝雯調派本部行政執行署簡任行政執行官。

    9、本部行政執行署彰化分署主任行政執行官兼科長盧美娟調派本部行政執行署高雄分署主任行政執行官兼科長。

    10、本部行政執行署臺北分署簡任行政執行官借調花蓮分署辦事邱俊諭調派本部行政執行署花蓮分署主任行政執行官兼科長。

    11、本部行政執行署新北分署簡任行政執行官借調宜蘭分署辦事鄧順生調派本部行政執行署宜蘭分署主任行政執行官兼科長。

    以上職務異動，均於明年1月16日統一赴新職機關報到。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播