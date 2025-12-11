行政執行署11名高階人員異動 主秘鍾志正接副署長

行政執行署主秘鍾志正接任副署長。（資料照）

法務部今日公布行政執行機關人事調整案，這次總共有11名行政執行署人員異動，其中行政執行署主任秘書鍾志正調升該署副署長，遺缺由新竹分署分署長李貴芬接任。

以下為異動名單

1、本部行政執行署主任秘書鍾志正調升該署副署長。

2、本部行政執行署新竹分署分署長李貴芬調升本部行政執行署主任秘書。

3、本部行政執行署宜蘭分署分署長陳幸敏調派本部行政執行署新竹分署分署長。

4、本部行政執行署主任行政執行官兼綜合規劃組組長王金豐調派本部行政執行署宜蘭分署分署長。

5、本部行政執行署主任行政執行官兼法制及行政救濟組組長江佳蓉調派該署主任行政執行官兼綜合規劃組組長。

6、本部行政執行署簡任行政執行官林靜怡調升該署主任行政執行官兼法制及行政救濟組組長。

7、本部行政執行署桃園分署主任行政執行官兼科長李俊慶調派本部行政執行署簡任行政執行官。

8、本部行政執行署高雄分署主任行政執行官兼科長王姝雯調派本部行政執行署簡任行政執行官。

9、本部行政執行署彰化分署主任行政執行官兼科長盧美娟調派本部行政執行署高雄分署主任行政執行官兼科長。

10、本部行政執行署臺北分署簡任行政執行官借調花蓮分署辦事邱俊諭調派本部行政執行署花蓮分署主任行政執行官兼科長。

11、本部行政執行署新北分署簡任行政執行官借調宜蘭分署辦事鄧順生調派本部行政執行署宜蘭分署主任行政執行官兼科長。

以上職務異動，均於明年1月16日統一赴新職機關報到。

