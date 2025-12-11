男為女性友人強出頭開槍教訓 槍砲、殺人未遂罪被起訴

林姓男子不滿李姓友人對女性友人出言不遜，竟持非制式手槍對其連續開槍，檢方以違反槍砲、殺人未遂等罪嫌起訴。（記者謝武雄攝）

46歲林姓男子因不滿李姓友人（男）對陳姓友人（女）出言不遜，竟持非制式手槍朝李連射2槍，致使李倒臥血泊，所幸被人發現警急送醫救回一命，警方事後起出作案用手槍、子彈，檢方偵結本案，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪嫌起訴。

檢警調查指出，李姓男子於去年3月9日晚間10點許，前往桃園市八德區介壽路1段大樓與林姓男子、陳姓女子等9人碰面聊天，一行人聊到隔日凌晨2點許，李姓男子因細故與陳女發生爭執，陳女遂將此事告知林姓男子。

請繼續往下閱讀...

李姓男子於清晨3點準備離去時在樓梯間碰到林男，林男拿出非制式手槍，對李姓男子連開2槍，導致李姓男子左肩鎖骨 開放性骨折、雙側肩膀及背部多處槍擊傷等傷害，簡姓住戶於同日凌晨3點30分許，發現李姓男子倒臥在地、地上血跡斑斑，立即撥打119將李緊急送醫急救；警於當天中午12點21分，在楊梅區高榮路某民宅逕行搜索，當場扣得作案手槍1支、子彈2顆。

檢察官認為，被告所犯上開非法持有非制式手槍及殺人未遂等犯行，犯意各別，行為互殊，請分論併罰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法