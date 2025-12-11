為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    宜蘭「農用法拉利」逆向上國5 倒楣白車遭追撞

    2025/12/11 09:49 記者王峻祺／宜蘭報導
    國道5號南下靠近羅東交流道，今天清晨6點多發生1起車禍，1輛有農用「法拉利」稱號的農用機具，逆向上國5後，導致1輛白色轎車閃避不及迎面撞上。（國道警方提供）

    國道5號南下靠近羅東交流道，今天清晨6點多發生1起車禍，1輛有農用「法拉利」稱號的農用機具，逆向上國5後，造成1輛白色轎車因閃避不及迎面撞上，隨後又被後方聯結車追撞，所幸3方駕駛均未受傷，詳細肇事原因尚待警方釐清。

    87歲何姓老翁今天清晨6點多駕駛農用機具，違規進入國5後一路逆向，28歲蔡姓男子駕駛白色轎車與逆向農機當場發生碰撞，後方57歲莊姓男子駕駛的營業半聯結車，反應不及撞擊白車，造成2次事故。

    警方獲報到場，3方駕駛酒測值為0，事故現場已於7點多排除，詳細車禍原因尚待警方釐清。

    針對何姓老翁違規行為，國道警方將依違反道路交通管理處罰條例製單舉發，包括違規進入國道，以及國道逆向行駛，分別可處新台幣3千元以上6千元以下罰鍰，和處新台幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰。

    農用車逆向上國5，白色轎車閃避不及碰撞。（國道警方提供）

    聯結車追撞白車。（國道警方提供）

    白車遭後方車追撞。（國道警方提供）

