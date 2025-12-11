空中飛人運毒！2泰國女子吞食、塞肛門走私海洛因被攔截

海巡署破獲泰國籍女子以人體私藏毒品闖關案件。（海巡署提供）

空中飛人運毒！海巡署偵防分署台中查緝隊於8月初接獲人體運毒情資，9月7日在高雄小港機場查獲2名泰國籍女子，以人體夾帶及吞食方式走私海洛因664公克，市價約830萬元，約可供2萬5千人吸食，全案依違反《毒品危害防制條例》移送彰化地檢署偵辦，並於10月底依毒品危害防制條例起訴。

海巡署台中查緝隊今日指出，報請彰化地方檢察署指揮，會同中部分署第四岸巡隊、財政部關務署高雄關及航空警察局高雄分局等單位偵辦此案。專案小組調查發現，台灣與泰國地區跨國運毒集團合作，以免費招待至國外旅遊，招攬泰國民眾以人體夾帶走私毒品，2名泰國女子因經濟困頓且不諳法律，遭運毒集團以高額酬勞誘惑利用。

據了解，販毒集團將海洛因毒品分裝成可供吞食之橢圓形顆粒或方便塞入私密處長條狀，再以保險套或乳膠膜等耐腐蝕性及防水外袋包裹後，提供運毒犯嫌分別以口服吞食及塞入肛門等方式將毒品夾藏體內規避安檢，以俗稱「空中飛人」運毒，經掌握2名泰籍女子犯嫌航班動態，並事前完成規劃查緝部署，順利在機場攔查，避免毒品走私入境危害社會。

