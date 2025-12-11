為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    提供帳戶害4人被詐163萬！ 男子有「精神疾病」判無罪

    2025/12/11 09:32 記者顏宏駿／彰化報導
    男子患有精神疾病，提供帳戶給詐團，害4人受騙163萬元，判無罪。（示意圖）

    男子患有精神疾病，提供帳戶給詐團，害4人受騙163萬元，判無罪。（示意圖）

    彰化縣賴男將個人帳戶提供給詐團做人頭帳戶，致使4名被害人匯款163萬元至其帳戶，被害人提出告訴，審理的彰化地院日前卻判無罪，原因是被告患有精神疾病，其無法判斷提供帳戶的目的是為了洗錢。

    判決書指出，被告在某連鎖速食店工作，因反應遲鈍，被公司主管揚言辭退，被告擔心失業便上網找工作，他加入「慧琪經理」的LINE，「慧琪經理」說工作內容是抄寫進貨單，月薪4萬元，且要他提供網路銀行帳號、密碼等資料，之後又要他申請另一帳戶，賴男表示，他因誤信對方，才會交付帳戶資料，其中，「慧琪經理」一再向他保證完全不會有風險，當他表示要「離職」時，公司內成員更表示：「如果你不想做，你要交代清楚，不然經理會告你的」。

    法官認為，該詐欺集團成員透過保證無風險的話術，以語帶威脅的口吻，讓被告身陷其中，實難期待被告可以識破對方的說詞，且被告於發現帳戶異常當天，立即到警局報案。

    另外，被告在本案發前，已經患有精神疾病，其判斷帳戶是否遭詐欺集團使用、是否可能作為洗錢工具之能力，與一般人相較，已有顯著的不同，也無法與一般人在第一時間判斷對方有詐欺行為。

    本案被告雖然在網路應徵輕鬆的工作，但詐欺集團詐術高明，並不是每個人都可以輕易判斷，尤其被告因為上開精神疾病，導致判斷能力較為不足，容易因為詐欺集團的話術而疏於防備，詐欺集團正是利用被告的弱點，才讓被告交付上開帳戶的提領資料，於此，難以認定被告主觀上有幫助詐欺、洗錢之不確定故意，因此諭知無罪判決。

