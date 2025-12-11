台中今年被騙113億！「防詐列車」啟動 6款海報吸通勤族眼球

警方鎖定通勤族宣導。（警方提供）

台中市民今年已被詐騙超過113億元！面對詐團伎倆層出不窮犯罪態勢，市警局近日推出「防詐列車」，設計6款高辨識度反詐海報進駐台鐵區間列車，希望在滿載通勤族車廂裡，用最接地氣、最貼近日常方式，將防詐騙訊息送到每一位乘客眼前，避免更多市民辛苦錢被詐走。

市警局指出，今年台中1至11月就發生23244件詐騙案，總財損突破113億元，其中「假投資詐騙」吸金最驚人；「網路購物詐騙」則是案件數居冠，透過通勤族每日必經的交通工具，針對高發的這兩項詐騙手法高密度宣導，守護市民荷包，同時也分享兩起近期典型案例。

請繼續往下閱讀...

第一起是一名老師在Threads想買二手相機，與賣家私訊後被引導使用「假的7-11賣貨便連結」，詐團先假稱「未完成實名認證」導致帳戶被凍結，再安排假客服要求老師轉帳、甚至寄出金融卡協助「驗證」，等不到回覆才驚覺這根本是網購詐騙的經典劇本。

另一位大學生則是在交友軟體結識陌生人後，被帶入假投資陷阱，對方以「DOGE狗狗幣」保證獲利為誘因，陪聊、噓寒問暖後一步步讓他在APP裡匯款、買幣，等到要提領時卻被系統卡住，這才恍然大悟：感情是假、投資是假、錢是真的不見了，損失20萬元；市警局呼籲，若遇到任何投資、轉帳或陌生連結，只要心裡出現一絲「怪怪的」感覺，立刻停手、撥打165反詐騙專線 或110查證。

台中市警局設計6款防詐海報進駐台鐵列車。（警方提供）

警方鎖定通勤族宣導。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法