    社會

    慘！抖音遭騙辦電信卡 顧癌父的無業女被判刑

    2025/12/11 08:49 記者陳鳳麗／南投報導
    帳戶已被列警示帳戶的無業女，抖音平台又被男網友詐騙，變成詐騙取財幫助犯，被南投地院法官判拘役40日。（記者陳鳳麗攝）

    小紅書、抖音長期以來詐騙案件多！南投縣又有民眾遭抖音詐騙！1名帳戶早被警示的在家顧癌父的許姓無業女，在抖音認識1名男網友，被他話術迷惑用母親證件辦電信月租門號，再寄SIM卡給對方，該男用該門號去詐騙，溯源查出許女，南投地院以幫助詐欺取財罪判處拘役40日，若易科罰金折合4萬元。

    判決書指出，南投縣許姓女子無業，為了顧患有癌症的父親，平常只做緞帶包裝手工賺微薄的錢，平常使用抖音平台，並在抖音認識1名男網友，男網友要她去辦電信預付卡或月租門號給他，許女已因其他詐騙案成為警示帳戶，無法再辦門號，把母親的證件拿去辦月租門號，再把SIM卡寄給該男網友。

    男網友用該門號打給1名羅姓女子，騙她是金管會人員，指銀行有資金流水問題，也要她去申辦電信門號，羅女就辦了3張SIM卡依指示寄出，後來羅女發現被詐騙才報案。

    許女被偵辦後辯稱，她因為想辦貸款，抖音平台認識的男網友即要她去辦預付卡或月租門號，他可以藉此包裝跟銀行貸款，誤信對方話術才用母親證件去申辦（許母已不起訴處分），由於無證據顯示許女有獲利，南投檢方向南投地院聲請簡易判刑。

    南投地院法官考量許女無業、家境貧困又要照顧病父，以幫助詐欺取財罪名，判處拘役40日，若易科罰金折合4萬元。

