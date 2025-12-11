高雄休旅車闖紅燈撞女騎士慘滾數公尺 雙雙無照皆挨罰

女騎士和機車被撞擊後，翻滾到路邊。（民眾提供）

高雄市苓雅區凱旋二路與同慶路口，今（11）日凌晨1點21分左右發生休旅車與機車碰撞車禍，休旅車駕駛黃男（68歲）沿同慶路行駛至凱旋二路口時，闖紅燈撞倒凱旋二路綠燈直行的機車騎士鄭女（26歲），撞擊力道之大，女騎士和機車遭撞擊後滑飛數公尺，臉及身體多處受傷送醫，另2人被發現皆無照行駛。

苓雅分局交通分隊指出，黃男駕駛休旅車沿同慶路往西行駛、鄭女騎乘機車沿凱旋二路往北行駛，於凱旋二路與同慶路口，雙方發生碰撞致肇事，黃男未受傷，鄭女臉及手腳受傷、意識清楚，送醫治療，雙方皆無酒駕。

請繼續往下閱讀...

經調閱監視器佐證，警方初步分析事故原因為黃男闖紅燈，可處1800至5400元罰鍰，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判。此外，肇事黃男的汽車駕照已註銷，鄭女則是無照駕駛，皆可處6000至2萬4000元罰鍰，並當場禁止其駕駛。

銀色休旅車闖紅燈，機車女騎士遭撞擊倒地，翻滾數公尺。（民眾提供）

肇事銀色轎車。（民眾提供）

