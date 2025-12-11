為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    太子集團涉利用遊艇洗錢 管理公司負責人王俊國聲押禁見

    2025/12/11 08:15 記者王定傳／台北報導
    玄古管理顧問公司負責人王俊國。（資料照）

    檢調警追查柬埔寨太子集團案，發現集團主席陳志於香港成立博高公司購買遊艇走私資金，其中有4艘曾停泊我國基隆碧砂漁港，由玄古管理顧問公司負責管理、駕駛，台北地檢署發動第4波行動，昨訊後認為管理遊艇的香港博高公司在台帳房、博高在台設立玄古管理顧問公司現任負責人王俊國，涉洗錢等罪，向法院聲押禁見。

    香港博高公司登記負責人吳宜家，昨晚經檢方複訊後諭令600萬元交保，覓保無著後降保為270萬元，限制出境出海及住居，並實施科技監控；吳女丈夫吳柏毅與公司員工傅璻如，各以100萬及60萬元交保，船長黃慶德80萬元交保，玄古公司第二任負責人許晉碩30萬元交保，均限制出境出海。

    據了解，陳志指示親信、入籍柬埔寨的中國男子吳逸先成立公司購買遊艇，吳找上胞姊、嫁入我國的中配吳宜家，擔任博高公司負責人。博高名下的4艘遊艇曾於2020至去年間，頻繁停泊於基隆碧砂漁港，當時為方便管理，甚至在我國成立玄古管理顧問公司，在台停泊的遊艇，不僅供集團核心成員玩樂之用，還疑涉搬運、走私巨額黑錢，以此製造斷點。

    北檢9日指揮調查局、刑事局、台北市信義分局兵分14路搜索，除拘提吳女、還有吳女丈夫吳柏毅、公司員工傅璻如、玄古管理顧問公司前負責人許晉碩和現任負責人王俊國、船長黃慶德共6人，全案朝違反洗錢、組織犯罪偵辦。

