變態夫全天候監視四寶媽 看不到人就打小孩逼現身

張男動輒懷疑妻子出軌，經常到她上班處所監視，找不到人就處罰小孩逼她立即現身，更升級為家暴毆妻。（情境照）

新竹陳姓女子為愛生下4寶，先生張男卻動輒懷疑她出軌，經常到她上班處所監視，找不到人就處罰小孩逼她立即現身，事後更升級為家暴毆妻，陳女憤而提告休夫，新竹地院判准。

陳女說，與張男交往期間，陸續於97年間、98年間及99年間分別生下女兒，二人於101年結婚後再生下兒子。

請繼續往下閱讀...

然而張男有酗酒問題，曾於酒醉後持刀揚言自殺，動輒懷疑她另結新歡，經常在她工作處所外監視，還定位她的所在地，她因而提出離婚要求，張男竟在家中喝漂白水企圖自殺，更逕自將未成年子女帶往海邊，3個女兒當時遭新竹縣政府緊急安置，她為了讓女兒們盡快返家，只能打消離婚念頭，忍受張男種種行徑。

事後陳女轉換工作，張男無法隨時監控其行蹤，情緒激動時便以處罰子女方式要她立即現身，並在未成年子女面前辱罵她討客兄等髒話。

111年陳女發現張男疑施用毒品，去年張男失業在家，夫妻更經常因經濟問題發生爭執，張男甚至施加肢體暴力，去年8月張男要求行房遭拒，竟強制性交得逞，去年12月張男質問妻子行蹤後心生不滿，徒手掐她脖子並甩巴掌，陳女向法院聲請保護令獲准。

事後張男毆打女兒，陳女為了未成年子女安危，僅能於今年1月攜未成年子女搬走。

張男不僅未反省自身行為，反而傳訊息恐嚇陳女妹妹。由於張男動輒對妻子拳腳相向，陳女憤而訴請休夫。

法官審酌夫妻婚後感情不睦，多次發生家庭暴力事件，分居近1年，婚姻已生重大而不能回復破綻，因此判准離婚。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法